Emniyet Grup Yorum'a işkenceyi yalanladı: Polis daha çok zarar gördü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Grup Yorum üyelerinin gözaltında darp edildiği iddialarını yalanladı. Söz konusu olay sonrasında müdahalede bulunan polislerin daha fazla zarar gördüğü savunuldu.

Sultangazi Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen canlı bombalı saldırıda ölen İbrahim Çuhadar'ın cenazesinin teslimi sırasında Adli Tıp Kurumu önünde çıkan olaylarda 12 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, doktor raporunda Grup Yorum solisti S. A.'nın kulağında hafif duyu kaybı olduğu ve bunun her insanda olabileceği ifade edildi.

D.B.'nin ise elinde takılan kelepçe nedeniyle sıyrık oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, olay sonrası müdahalede bulunan polislerin daha fazla zarar gördüğü ifade edildi.

Tespitlere göre 12 poliste darp izi ve kırık olduğu kaydedildi. Buna göre 1 polisin diz kapağından, 1 polisin taş çarpması sonucu elinden, 1 polisin kaş yarılması ve parmak kırığı, 1 polisin başından yaralandığı, 1 polisin gözünde morluk olduğu diğer polislerin ise vücutlarının değişik yerlerinde doku zedelenmesi olduğunun doktor raporunda yer aldığı belirtildi.

Bu arada İstanbul Adalet Sarayı'na dün sevk edilen 21 kişinin ifadeleri bugün alındı. 17 kişiden 8'inin tutuklanmasına karar verildi.

"Grup Yorum" üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.