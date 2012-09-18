Grup Yorum üyeleri işkenceyi anlattı!

Dört günlük gözaltının sonunda, salıverilen Grup Yorum üyesi Selma Altın, "Arka koltuğumda oturan polis iki avucuyla kafamı oranlayıp vurdu. Sol kulağım çınlamaya başladı, sağ kulağımın zarı o anda yırtılmış" dedi.

Grup Yorum üyesi Selma Altın, gözaltında yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.

Ayça Örer'in Radikal'deki haberine göre; Selma Altın, Ezgi Dilan Balcı ve İdil Tiyatro Atölyesi oyuncusu Bahar Ertürk dün gece serbest bırakılırken, gözaltına alınan 22 kişiden 8’i tutuklandı. Vatan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından sevk edildikleri mahkemede “Örgüt üyeliği, örgüt adına propaganda yapmak, suç ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Grup Yorum üyesi Selma Altın ve Ezgi Dilan Balcı’nın aralarında bulunduğu 14 kişiyeyse, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Cuma günü Adli Tıp önünde basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldiklerini anlatan Altın, polisin uyarı yapmadan müdahale ettiğini ve gözaltına aldığını anlattı:

“Parktan çıkıp basın açıklamasını yapmaya karar vermiştik. Henüz açıklamaya başlayamadan polis müdahalesiyle karşılaştık. Arada sıkılan biber gazından etkilenip düşenler, bayılanlar, yaralananlar oldu. Zaten hemen ardından gözaltına alındık.”

Gözaltı otobüslerinde de şiddetin devam ettiğini Dilan Balcı, burada gördükleri şiddetin asıl yaralanmalara yol açtığını söyledi:

“Gözaltına alınmadan önce de, Selma ve benim Grup Yorum üyesi olduğumuzu bilen polisler bizi işaret ederek, ‘Bunlar Yorumcu’ diyordu. Gözaltına alınırken, polis kafamı saçımdan tutup kaldırıma vurdu. Gözaltı otobüsünde de özellikle, Grup Yorum ve İdil Kültür Merkezi çalışanlarına yönelik şiddet devam etti.”

Selma Altın da kulak zarının patlamasına neden olan sürecin otobüste yaşandığını vurguladı:

“Polis küfürler eşliğinde bizi minibüse bindirirken, ellerimizi de plastik kelepçelerle kollarımızı arkada kavuşturarak bağladı. Hiç hareket etme imkanımız kalmadı. Minibüste ters kelepçeli ellerimizle otururken, arka koltuğa gelen bir polis, avuçlarıyla bir anda kulaklarıma vurdu. O an, sol kulağımda çınlama başladı, sağ kulağımın da zarı yırtıldı. Uzun süre uğultudan başka şey duyamadım.”

Gözaltında bulundukları dört gün boyunca Adli Tıp’a rapor almak için her gidişlerinde polis müdahalesiyle karşılaştıklarını ve muayene olamadıklarını dile getiren Selma Altın’ın kulak zarındaki yırtık çok belirgin olduğu için kayıtlara geçmiş, Bahar Ertürk’ün çıkan kolununsa raporu yok.