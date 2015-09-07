Emniyet Genel Müdürü'nden polise talimat: Toplumsal olaylarda müdahaleler yetersiz, tereddüt etmeden silah kullanın!

Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in geçen temmuz ayı sonunda 81 il emniyet müdürüne iki sayfalık bir genelge gönderdi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre genelgede, 4 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren iç güvenlik paketinde toplumsal olaylarda kamu düzenini bozucu eylemlere karşı alınacak güvenlik tedbirlerinin belirlendiğine dikkat çeken Lekesiz, “Son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda bu yetkilerin tam ve etkin bir şekilde kullanılmadığı müşahede edilmiştir” dedi. Lekesiz genelgede, "polislerin tereddüt etmeden silah kullanmasını" istedi.

İç güvenlik paketinin polisi ilgilendiren maddelerini tek tek sıralayan Lekesiz, genelgenin devamında polisin kişilerin üstlerini ve araçlarını mahkeme kararı olmadan arayabileceğine, başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürenlerin “koruma altına alma veya uzaklaştırma” yetkilerini de anımsattı. Lekesiz, yeni yasal düzenlemede, “Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırmaya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanılabilmesi” yetkisinin kolluğa tanındığına işaret ederek, genelgede şu talimatı verdi: