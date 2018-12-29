Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: 2 bin 649 tanık ve yakını koruma altında

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 4 bin 282 kişinin tanık koruma programına alındığını belirterek, halen 2 bin 503 tanık ve 146 tanık yakını olmak üzere 2 bin 649 kişinin korunduğunu kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar\'da düzenlenen \'Tanık Koruma Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı\' kapanış töreniyle sona erdi. Törene, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mustafa Eker, hakim ve savcılar katıldı.

KİŞİNİN SUÇLU OLUP OLMADIĞI DELİLLERLE BELİRLENİYOR

Programın kapanışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, suç işlediği iddia edilen kişilerin gerçekten suçlu olup olmadıklarının ancak delillere dayandırılarak belirlenebileceğini kaydetti. Ceza yargılamasının nihai gerçeğe ulaşmasına hizmet eden deliller arasında tanık açıklamalarının önemli yer tuttuğunu ifade eden Uzunkaya, kişinin, verdiği bilgilerden dolayı hem kendisinin hem yakınlarının can güvenliğinin, mal varlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

81 İLDE 596 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Tanık Koruma Dairesi Başkanlığının 81 il ve 3 ilçede teşkilatlanarak toplam 596 personel ile tanık koruma görevlerini etkin bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Uzunkaya, tanık koruma faaliyetlerinin gelişen ve değişen günümüz şartlarına göre uygulanabilmesi amacıyla tanık koruma mevzuatının güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesine yönelik mevzuat çalışma grubu oluşturulduğunu, bu çalışma grubu tarafından hazırlanan \'Tanık Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Tasarısı Teklifi\'nin tamamlanarak ilgili makamlara sunulduğunu söyledi.

\'GİZLİ TANIKLIK YAPAN SAYISI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI\'

Tanık Koruma Birimlerinin faaliyetlerine ve Tanık Koruma Programının önemine değinen Celal Uzunkaya, \"Ülkemizde, PKK, DHKP-C, DAEŞ gibi terör örgütleri ile kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde mücadele yürütülürken son olarak 15 Temmuz FETÖ/PDY hain darbe girişimi sonrası tanıklık/gizli tanıklık yapan kişi sayısında önemli ölçüde artış olmuştur\" diye konuştu.

\'TANIKLARIN YÜZDE 70\'İ FETÖ/PDY AĞIR SUÇ TANIKLARI KAPSAMAKTADIR\'

FETÖ/PDY ile etkin mücadeleye değinen Uzunkaya, \'mahrem yapı\' olarak adlandırılan \'kripto\' örgüt elemanlarının tespiti ve yakalanmaları açısından örgüt hakkında tanıklık yapan ve bazı önemli delilleri ilgili birimlere ve makamlara teslim eden \'gizli tanıkların\' ve yakınlarının program kapsamında korunmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi. Tanık Koruma Kanunu kapsamında korunan tanıkların yüzde 85\'inin terör suçu tanıklarının oluşturduğuna vurgu yapan Uzunkaya, \"Yüzde 85\'lik bu dilimin yüzde 70\'ini FETÖ/PDY, yüzde 27\'sini PKK/KCK, yüzde 1\'ini DHKP-C, yüzde 1\'ini DEAŞ, yüzde 1\'ini diğer terör örgütleri oluşturmakta. Kalan yüzde 15\'lik dilimin yüzde 10\'luk kısmını ise örgütlü suç tanıkları, yüzde 5\'lik kısmını ise ağır suç tanıkları kapsamaktadır\" dedi.

Tanık Koruma Kurulu veya mahkemeler ile savcılıklarca şimdiye kadar 3 bin 975 tanık ve 307 tanık yakını olmak üzere toplam 4 bin 282 kişinin tanık koruma programı kapsamına alındığını söyleyen Uzunkaya, halen 2 bin 503 tanık ve 146 tanık yakını olmak üzere toplam 2 bin 649 kişinin program kapsamında korunduğunu söyledi.

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