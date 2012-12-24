Emniyet Genel Müdürü kayınvalidesine koruma mı verdi?

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ‘’Bu koruma işlemi için hangi Valilik kanalı ile karar alınmıştır?’’ diye sordu.

Gök önergesinde ‘’Genel Müdürün kayınvalidesi için, Özel Kalem Müdürlüğü personeli olan bir kadın polis görevlendirilmiş midir ? Kendisine Özel Kalem Müdürlüğünün resmi aracı tahsis edilmiş midir? Kayınvalidenin, Emniyet Teşkilatı Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneğinde bir görevi var mıdır ve dernek kermeslerine kendisine tahsis edilen resmi araç ve koruması ile katıldığı iddiaları doğrumudur?’’ sorularına da cevap istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Genel Müdür Mehmet Kılıçlar'ın kayınvalidesine koruma polisi tahsis edildiği haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Derneğin başkanı Genel Müdür Kılıçlar'ın eşi

Emniyet Teşkilatı Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği, polis ailelerine yardım ediyor ve çocuklarına burs desteği sağlıyor. Derneğin Başkanlığını, Genel Müdür Kılıçlar’ın eşi Arzu Kılıçlar yapıyor. Arzu Kılıçlar, eşinin Mardin Valisi olduğu dönemde düzenlediği bir kampanya ile, köy okullarındaki ana okulu sınıflarını halı ile kaplatıp, çocukları taş zeminden kurtarmış ve büyük takdir kazanmıştı.

(kaynak: Gazeteport)