T24 LogoT24 Logo
Gündem

 EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALTINOK:  YILBAŞI 275 BİN PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAK

* Emniyet Genel Müdürü Altınok, "81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar

28 Aralık 2017 18:57

* Emniyet Genel Müdürü Altınok,

\"81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar. 275 bin personelimiz görev başında olacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Türkiye\'deki yılbaşı önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul\'da konuşan Altınok, \"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri adına İçişleri Bakanımızın talimatları ve önderliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bütün tedbirlerimizi aldık. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bütün 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar. 275 bin personelimiz görev başında olacak. Bizler de Ankara\'da genel müdürlükte oluşturduğumuz kriz merkezinde saat 17.00\'den ertesi gün 08.00\'a kadar devamlı Türkiye\'de yaşananları, yeni yıla giren vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükûnuna sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması adına biz bütün Türkiye\'yi takip edeceğiz. Orada kameralarla 81 vilayeti izleyebilme şansımız var. 81 vilayetteki yaşanan olaylara anında müdahale edebilmek, herhangi bir olay yaşanmaması adına da bütün tedbirleri aldık. İstanbul özelinde de biliyorsunuz Valilik açıklama yaptı. 37 bin personelimizin tamamı görev başında olacak\" dedi. 

\"BENİM BİREBİR SORUMLULUK ALANIM DEĞİL\"
\"Taksim Meydanı yılbaşında açık olacak mı?\" şeklindeki soruya Altınok, \"Benim birebir sorumluluk alanım değil. Ona İstanbul Valiliğimiz karar verir. Zannediyorum karar verilirken de her türlü olasılığı, her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyorlar. Vatandaşlarımızın bu manada bir sıkıntı yaşamaması adına, nasıl gerekli bir tedbir lazım geliyorsa onu yapıyorlar\" diye cevap verdi

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Altınok\'un konuşması
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emniyet Genel Müdürü Altınok"81Gülseli KENARLIKamera Güven USTADHA Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok TürkiyeAltınokBakanımızınEmniyet Genel MüdürlüğüAnkaraBizlerTürkiyeOradaValilikBİREBİR SORUMLULUK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24