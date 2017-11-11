T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet Genel Müdürü Altınok: Paralel devlete müsaade etmeyeceğiz

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, paralel devlet yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını hiç kimseyle paylaşmayacağımız noktasında diğer güvenlik güçleri ile birlikte m

11 Kasım 2017 18:18

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, paralel devlet yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, \"Vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını hiç kimseyle paylaşmayacağımız noktasında diğer güvenlik güçleri ile birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz\" dedi.
Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi tarafından TEM üzerinde bulunan bir AVM\'de kermes düzenlendi. Geliri üniversite öğrenimi gören polis çocuklarına burs olarak bağışlanacak kermesin açılışını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Bolu Valisi Aydın Baruş yaptı. Yiyecek, süs eşyası ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu kermese halkın ilgisi de yoğun oldu. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kermeste şehit polislerin yakınları ile bir araya geldi, onlarla yemek yedi. Selami Altınok, etkinliğin çok başarılı ve faydalı olduğunu anlatırken, bu tarz etkinliklerin artmasını temenni ettiği söyledi. Altınok, Türkiye Cumhuriyeti\'nin terörle büyük bir mücadele verdiğini anlatarak şöyle dedi:
\"Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir mücadele veriyor. Bütün egemen güçlerin Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede maalesef şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Her polisimiz, jandarmamız ve askerimiz bir şehit ve gazi adayı. Göğsümüzü gere gere bu mücadeleyi yapıyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluyoruz. Bunun onur ve gururunu taşıyoruz. Bu onur ve gururu taşırken de şehitlerimizin bize emanetlerini yalnız bırakmıyoruz. Onlar hiçbir zaman kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmeyecekler. Emniyet teşkilatı şehidiyle, gazisiyle, çalışanıyla, emeklisiyle tertemiz bir bütün. Sadece demokratik hukuk kurallarıyla seçilmiş otoritenin emrinde, başka hiç kimseden emir almayan bir algıyla, onuruyla, şerefiyle görevini devam ettiriyor. Hem paralel devlet kurmak isteyenlere karşı, paralel bir devlete müsaade etmeyeceğimiz, aynı zamanda da vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını hiç kimseyle paylaşmayacağımız noktasında diğer güvenlik güçleri ile birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA EMNİYET Genel Müdürü Selami AltınokPolis Eşleri Derneği BoluTEM üzerindeAVMGeliriEmniyet Genel Müdürü Selami AltınokBolu Valisi Aydın BaruşSelami AltınokAltınok Türkiye CumhuriyetiCumhuriyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24