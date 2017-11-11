Emniyet Genel Müdürü Altınok: Paralel devlete müsaade etmeyeceğiz

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, paralel devlet yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, \"Vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını hiç kimseyle paylaşmayacağımız noktasında diğer güvenlik güçleri ile birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz\" dedi.

Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi tarafından TEM üzerinde bulunan bir AVM\'de kermes düzenlendi. Geliri üniversite öğrenimi gören polis çocuklarına burs olarak bağışlanacak kermesin açılışını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Bolu Valisi Aydın Baruş yaptı. Yiyecek, süs eşyası ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu kermese halkın ilgisi de yoğun oldu. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kermeste şehit polislerin yakınları ile bir araya geldi, onlarla yemek yedi. Selami Altınok, etkinliğin çok başarılı ve faydalı olduğunu anlatırken, bu tarz etkinliklerin artmasını temenni ettiği söyledi. Altınok, Türkiye Cumhuriyeti\'nin terörle büyük bir mücadele verdiğini anlatarak şöyle dedi:

\"Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir mücadele veriyor. Bütün egemen güçlerin Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede maalesef şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Her polisimiz, jandarmamız ve askerimiz bir şehit ve gazi adayı. Göğsümüzü gere gere bu mücadeleyi yapıyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluyoruz. Bunun onur ve gururunu taşıyoruz. Bu onur ve gururu taşırken de şehitlerimizin bize emanetlerini yalnız bırakmıyoruz. Onlar hiçbir zaman kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmeyecekler. Emniyet teşkilatı şehidiyle, gazisiyle, çalışanıyla, emeklisiyle tertemiz bir bütün. Sadece demokratik hukuk kurallarıyla seçilmiş otoritenin emrinde, başka hiç kimseden emir almayan bir algıyla, onuruyla, şerefiyle görevini devam ettiriyor. Hem paralel devlet kurmak isteyenlere karşı, paralel bir devlete müsaade etmeyeceğimiz, aynı zamanda da vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını hiç kimseyle paylaşmayacağımız noktasında diğer güvenlik güçleri ile birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz.\"



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