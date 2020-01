Emniyet Genel Müdürü Altınok: Her polis, şehit adayıdır

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, her polisin şehit adayı olduğunu belirterek, \"Bundan gocunmayız, bundan korkmayız, bundan eziklik duymayız. Şehit olmaktan biz onur ve gurur duyarız\" dedi.

Kütahya\'ya gelen Selami Altınok ilk olarak Polis Eşleri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen kermese katıldı. Daha sonra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir\'ı makamında ziyaret eden Altınok, Valilik önünde polis merasim mangasını selamladı. Ziyaretin ardından Kütahya Ulu Camii\'nde şehitleri için okutulan mevlit programına katılan Altınok, buradan da Polis Evi\'ne geçerek, şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Altınok\'a bir şehit annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı alnından öptüğünü söyleyerek, selamını götürmesini istedi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada şehitlerin Türkiye\'nin bekası, milletin özgürlüğü, Türk bayrağının gönlerde devamlı kalması ve ezanların susmaması adına çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Biz sabah evden çıkarken abdestimizi alır çıkarız. Akşam eve gelmek nasip olur mu, olmaz mı? Bu nedenle kendimizi hazır hissedelim, silahlanmış, kuşanmış olarak çıkalım diye abdestimizle çıkarız. Her bir polis, her bir emniyet mensubu bir şehit adayıdır. Bundan gocunmayız, bundan korkmayız, bundan eziklik duymayız. Ölümün hak olduğuna inanıyoruz ama memleketimizin, milletimizin, maneviyatımızın, bütün değerlerimizin mücadelesinde ölmenin bizim için farklı bir anlamı vardır. Şehit olmaktan biz onur ve gurur duyarız.\"

Yapılan konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Emniyet Müdürü Hasan Çevik tarafından şehitlerin çerçeveletilmiş olan fotoğrafları, yakınlarına verildi. Fotoğrafları alan şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

FOTOĞRAFLI