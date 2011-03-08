-EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ADAY OLUYOR ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa edeceğini söyledi. Seçim kararının ardından Anayasa gereği görevinden ayrılması gereken İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Emniyet Genel Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu. Atalay, buradaki konuşmasında, emniyet teşkilatıyla çalışmanın hayatında önemli bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Büyük bir aile kazandığını ifade eden Atalay, ''Bu büyük ailenin bir bireyi olarak aranızdan ayrılıyorum ve sizlere öyle veda ediyorum. Gönlümdeki yerinizi bilin. Yeriniz hep büyük, hep ayrıcalıklı oldu'' dedi. Atalay, teşkilat mensuplarına hitaben ''Belki yeni bir haber ama herhalde yarın ya da öbür gün genel müdürünüz de size veda edecek. O da aday olacak. Polis teşkilatında böyle farklı bir yenilenme de olacak'' diye konuştu.