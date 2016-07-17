Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tüm illere 'acil' kodlu güvenlik mesajı: İzinler kaldırıldı

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin önlenmesinin ardından güvenlik birimlerindeki alarm seviyesi düşmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ile dün öğle saatlerinde "acil" kodlu mesaj göndererek tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; duyuruda, "Sağlık izninde bulunanlar dışında tüm personelin izinleri kaldırılmıştır. Herkes görev yeribe dönsün" yazılı tamilatı verildi.

Askeri birimlerde de zorunluluk durumu hariç tüm personelin izinlerinin kaldırıldığı öğrenildi.