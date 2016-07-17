T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tüm illere 'acil' kodlu güvenlik mesajı: İzinler kaldırıldı

"Sağlık izninde bulunanlar dışında tüm personelin izinleri kaldırılmıştır. Herkes görev yeribe dönsün"

17 Temmuz 2016 19:19

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin önlenmesinin ardından güvenlik birimlerindeki alarm seviyesi düşmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ile dün öğle saatlerinde "acil" kodlu mesaj göndererek tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; duyuruda, "Sağlık izninde bulunanlar dışında tüm personelin izinleri kaldırılmıştır. Herkes görev yeribe dönsün" yazılı tamilatı verildi.

Askeri birimlerde de zorunluluk durumu hariç tüm personelin izinlerinin kaldırıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

Emniyet Genel Müdürlüğüdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24