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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Sibel Can'a teşekkür 

Ersan SAN / İstanbul, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nde Sibel Can'a "emniyet kemeri" teşekkür

25 Ağustos 2018 00:48

Ersan SAN / İstanbul, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü\'nde Sibel Can\'a \"emniyet kemeri\" teşekkür. Bugün Beşiktaş\'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanmış, şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, \"Türk Polis Teşkilatı\" isimli resmi twitter adresinden olayla ilgili yayınladığı mesajda, \"Beşiktaş\'ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan ve bu konudaki hassasiyetini kamuoyu ile paylaşan Sibel Can\'a teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz\" ifadelerine yer verdi. 

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