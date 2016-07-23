Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "HDP'lilere suikast girişimi olabilir" uyarısı

15 Temmuz'daki darbe girişiminden 3 gün sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ildeki emniyet birimlerine gizli ibareli bilgi notu göndererek “HDP’lilere yönelik suikast girişimi olabilir” uyarısı yaptı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne 18 Temmuz 2016 tarihinde gönderdiği ‘gizli’ ibareli bilgi notunda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kaldığı İmralı Cezaevi’nin “cemaat yapılanmasına bağlı kişilerce askeri amaçlı ve donanımlı hava araçlarıyla tahrip edilmesinin planlandığı” bilgisine de yer verildi. Bilgi notunda HDP milletvekilleri ile yöneticilerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi halinde “darbe girişimine karşı sokağa dökülen yurttaşlar ile PKK/ KCK’ye yakın kişilerin karşı karşıya gelebileceği” ülke genelinde karşıt grupların çatışmalarının kaos ortamı yaratacağı uyarısı yapıldı.

Darbe gecesi güvenlik alarmı

Darbecilerin 15 Temmuz’daki kanlı girişiminin ardından İmralı’yla ilgili çok sayıda iddia gündeme gelmişti. Darbe girişimi soruşturması kapsamında Kazlıçeşme’de yakalanan 12 albayın, Zeytinburnu’ndan zodyak botlarla donanma gemilerine gitmeyi, oradan da Abdullah Öcalan’ı kaçırmak için İmralı Adası’na ulaşmayı planladıkları iddia edilmişti. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece İmralı’da da güvenlik alarmı verildi. 15 Temmuz’dan 3 gün sonra ise 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’nün hem İmralı için hem de HDP’li milletvekillerine yönelik saldırı girişimlerine yönelik uyarıldığı uyardığı ortaya çıktı.