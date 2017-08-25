Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ankara ili Sincan ilçesindeki otobüs kazasına ilişkin açıklama 

\"KAZADA DÖRT KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, 37 KİŞİ İSE YARALANDI\"

\"OTOBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN KUSUR DURUMU İSE ADLİ SORUŞTURMA TAMAMLANDIĞINDA KESİNLEŞECEKTİR\"

ANKARA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Ankara ili Sincan ilçesinde 24 Ağustos\'taki otobüs kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, \"Kazada dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Kaza, D-200/12 nolu Devlet Karayolunda İzmir-Ankara seferini gerçekleştiren ve Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsünün km 37\'ye geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj kanalına düşmesi ve akabinde Trafik Vakfı köprüsünün orta ayağına çarpması neticesi meydana geldi. Kaza ile ilgili, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'na göre işlem yapılmış olup 53 DJ 338 plaka sayılı otobüs sürücüsünün kusur durumu ise adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecektir\" denildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara İli Sincan İlçesinde ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Pamukkale Turizm Firmasına ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında dört kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Sürücü Uğur Durmaz sevk ve idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 53 DJ 338 plaka sayılı yolcu otobüsü Ankara ili Sincan ilçesinde 24.08.2017 günü saat 07.45 sıralarında ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Kazada dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Kaza, D-200/12 nolu Devlet Karayolunda İzmir-Ankara seferini gerçekleştiren ve Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsünün km 37\'ye geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj kanalına düşmesi ve akabinde Trafik Vakfı köprüsünün orta ayağına çarpması neticesi meydana geldi. Kaza ile ilgili, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'na göre işlem yapılmış olup 53 DJ 338 plaka sayılı otobüs sürücüsünün kusur durumu ise adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecektir.\"