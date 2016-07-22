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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emniyet: Kışlarlarda askeri hareketlilik olduğu iddiaları asılsızdır

Ankara Valiliği de "Etimesgut'ta hareketlilik" iddialarını yalanlamıştı

22 Temmuz 2016 01:33

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde dolaşıma giren "Askeri kışlalarda hareketlilik var" iddialarını yalanladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de, Twitter'dan sosyal medyada Hasdal ve Maslak'taki askeri birliklerde hareketlilik olduğuna dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Şahin, "Sosyal medyada yer alan Hasdal ve Maslaktaki askeri birliklerde hareketlilik var şeklindeki söylentiler doğru değildir. İtibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

 

Ankara'da yalanlandı

 

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinde dolaşıma giren “Etimesgut’ta hareketlilik var” iddialarını bir basın açıklaması yaparak yalanladı. 

Yapılan açıklamada “Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Etimesgut ilçesinde bulunan askeri birliklerde bir hareketlilik olduğuna dair bilgiler yer almaktadır. Söz konusu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Halkımızın gerçek dışı bu tür haberlere itibar etmemesi fevkalade önemlidir” denildi.

 

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