Emniyet Genel Müdürlüğü: Depremin ardından sosyal medyada İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada bölge halkına yönelik 'aşağılayıcı ve düşmanlığa sevk eden' paylaşımlarla ilgili harekete geçtiğini duyurdu.

Sosyal medyada İzmir halkına yönelik rahatsız edici paylaşımların ardından açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin “tespit” çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir" dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve alt birimlerin bu tür paylaşımlara baktığı belirtilen açıklamada, "Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi.

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