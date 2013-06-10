Emniyet Genel Müdürlüğü: 6 değil 4 polis intihar etti

Geçtiğimiz gün Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer'in 'son 7 günde 6 polis Gezi Parkı eylemleri yüzünden intihar etti' açıklamasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Son iki hafta içinde ailevi sebeplerden 2, psikolojik rahatsızlıktan 1 ve kardeşinin polis okuluna giriş sınavını kaybetmesinden dolayı 1 polis memuru olmak üzere 4 personelimiz intihar etti" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, intihar eden polislere ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''Son günlerde bazı basın yayın organlarında, sözde emniyet sendikasının teşkilatımızdan çıkarılmış olan sözde başkanı tarafından, teşkilatla ilgili asılsız beyanatlarda bulunuldu'' denildi.

Kamuoyunu yanıltıcı ve personelin moralini bozan yalan beyanlara itibar edilmemesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gezi Parkı olayları nedeniyle hiçbir personelimiz intihar etmedi. Son iki hafta içinde ailevi sebeplerden 2, psikolojik rahatsızlıktan 1 ve kardeşinin polis okuluna giriş sınavını kaybetmesinden dolayı 1 polis memuru olmak üzere 4 personelimiz intihar etti."