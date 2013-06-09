Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer: Son 7 günde 6 polis intihar etti

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal programına Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer konuk oldu. Gezi Parkı eylemleri sırasında eleştirilen polislerin çalışma koşullarına dikkat çeken Sezer, olaylarda görülen şiddetin polise uygulanan şiddetin dışa vurumu olduğunu söyledi. Polisin şiddeti kendi içinden gördüğünü ifade eden Sezer, olaylara destek için diğer kentlerden çağrılan polisler için herhangi bir organizasyon yapılmadığını, polislerin kaldırımda, karton ya da kalkan üzerinde uyuduklarını söyledi. Sezer, son bir haftada 6 polisin intihar ettiğini de sözlerine ekledi.

'Polise sadece göstericiler şiddet uygulamıyor'

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal programına konuk olan Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer, şunları söyledi:

Gördüğümüz şiddet denilen şey, polise şiddetin dışa vurumu. Polise sadece göstericiler tarafından şiddet uygulanmıyor ki, 120 saate yakın çalıştırılan, ekmeği yemeği bayat, kumanyası bayat bir teşkilatın mensubuna şiddetin sadece karşıdan geldiğini söylemek de saflık olur. Polisler şiddeti kendi içlerinde görüyorlar zaten.

Bir plan, bir program yapılıyorsa, Türkiye'nin 15-20 ilinden Çevik Kuvvet polislerini İstanbul'a, Ankara'ya çağırıyorsanız bunların kalabilecekleri yerleri de daha önceden ayarlamanız lazım. Hele gelsinler de düşünelim mantığıyla polislik, idarecilik yapılır mı?

Polisliğin disiplin mesleği olduğundan bahsediyoruz. Disiplin saygıyı getirir diyoruz. Disiplin mesleğinin mensuplarını kaldırım köşelerinde, kalkanların, kartonların üzerinde uyutmakla hangi disiplinden bahsediyorsunuz. Nasıl bir disiplin ve nasıl bir saygı bekliyorsunuz vatandaştan. Ben bir vatandaş olarak kaldırım üzerinde uyuyan polis gördüğüm zaman o polise saygım biter. Polise bitmez, polisin idarecesine biter, polisin idarecesine de bitmez, polisin sistemine biter.



'Suç duyurusunda bulunacağız'



O fotoğrafları gördükçe içimiz yanıyor. Sendika olarak, Gezi Parkı'nın özelindeki eylemler bittikten sonra, ilk işimiz o fotoğrafları, görüntüleri delil olarak savcılığa sunup suç durusunda bulunacağız. Şu an belgeleri, dosyayı hazırlıyoruz. Polisi o duruma düşürmek vatana ihanetle eş değerdir diyorum.

Son yedi günde, 6 polisimiz intihar etti. Bu olayların başladığı günden itibaren 6 polisimiz intihar etti. 2 kişi bu ek görevdeyken.