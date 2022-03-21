Emniyet Genel Müdürlüğü, 550 bin gaz kapsülü alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı tiplerde 550 bin gaz kapsülü ve sis fişeği ile 8 bin adet şeffaf kalkan alımı için ihaleler düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, farklı tiplerde biber gazı kapsülü, sis fişeği ve kalkan alımı için ihale ilanları yayımladı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre yarın düzenleneceği belirtilen ihaleyle, Emniyet’in 500 bin adet 40 milimetrelik gaz fişeği ve 40 milimetrelik sis fişeği alımı yapacağı belirtildi. Gaz ve sis fişeklerinin belirlenen takvim doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Ankara’daki merkez depolarına teslim edilmesi istendi. Emniyet’in 7 Nisan’da ise 8 bin adet şeffaf büyük boy kalkan alımı için ihale düzenleyeceği 8 Nisan’da da 50 bin adet “Dumanla yayılan el tipi gaz bombası” alacağı belirtildi.

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili ya da gizlilik içinde yürütülmesi gereken ihaleler Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için ihalelerin sonuç ilanları açıklanmıyor. Bu tür ihalelerin sadece ilanı yayımlanırken ihalelerin hangi şirkete ve kaç milyon TL’ye verildiği gizli tutuluyor.