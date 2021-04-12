Emniyet Genel Müdürlüğü: "#12Nisan" etiketi altındaki paylaşımlar sosyal medya terörüdür, gerekli soruşturmalar başlatılmıştır

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada "12 Nisan" etiketiyle, sosyal medyada kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini, mizah adı altında teşvik eden paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Emniyet, 12 Nisan’ı sözde tecavüz günü ilan eden kullanıcıların tespiti için kısa sürede çalışma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."