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Emniyet: 'Gaziosmanpaşa provokatörü'nün 10 ayrı suçtan kaydı var

Gaziosmanpaşa'da hem ülkücü grupların hem de BDP'lilerin arasında slogan atarken görülen kişinin Emniyet'te 10 kaydının olduğu ve mahkeme tarafından arandığı açıklandı

05 Haziran 2014 23:45

Gaziosmanpaşa'daki olaylar sırasında iki ayrı grup içinde de yer alan ve öğleden sonra polis tarafından gözaltına alınan İ.S. adlı kişiyle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, karşıt görüşlü iki grubun da içinde yer alarak, birinde 'zafer işareti', diğerinde ise "bozkurt" işareti yapan zanlının, poliste 10 adet kaydı olduğu ve Küçükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce arandığı belirtildi. 

Habip Atam’ın DHA’da yer alan haberine göre açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada; Gaziosmanpaşa İlçesi'nde yapılan bir gösteride 'zafer işareti' ile karşıt görüşlü grubun yapmış olduğu başka bir gösteride 'bozkurt işareti' olarak tabir edilen işareti yapan kişinin aynı kişi olmasından bahisle; bu şahsın provokatif amaçlı olarak eylemlerde yer aldığı, hatta polis ya da MİT görevlisi olabileceği şeklinde çeşitli haberler ve yorumların yapıldığı görülmüştür. 

Konu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu gösterilerde yer alan İ.S. isimli şahıs, Gaziosmanpaşa ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Bağlarbaşı Caddesi üzerinde yakalanmıştır. 

Yakalanan şahsın, Asayişe Müessir Fiillerinden dolayı (9) ve bakaya suçundan (1) adet olmak üzere toplam 10 adet kaydının olduğu, ayrıca Küçükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce arandığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili tahkikat halen devam etmektedir." 

 

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