Emniyet elektroşok cihazıyla kaç volt vereceğini bilemedi

Direnen suçluları etkisiz hale getirmek için elektro şok cihazı alan Emniyet, cihazın insan vücudunu nasıl etkilediğini anlamak için üniversitelere yazı gönderdi. Yazıda, “Bu cihazın insan sağlığı açısından değerlendirilmek üzere, insan hayatını tehlikeye sokan elektrik akım süresini ve amper (akım şiddeti) aralıkları değerinin tespiti gerekiyor” denildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya imzası ile 27 Haziran 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Adli Tıp Kurumu’na yazı yazılarak elektro şok cihazı ile ilgili görüş soruldu. Yazıda şöyle denildi:

“Asayiş hizmetlerini yürüten personelce, saldırgan ve direnen şüpheli şahısların direncini kırmak, alanda çalışan polisi kullandığı teçhizat yönüyle güçlendirmek amacıyla ‘elektro şok cihazı’ alınması düşünülmüştür. Bu kapsamda genel müdürlüğümüz taşra teşkilatının ihtiyacını karşılamak amacıyla başkanlığımızca 2014 mali yılında, ‘elektro şok cihazı’ alımı planlanmaktadır. Konuyla ilgili olarak hazırlanacak olan teknik şartnameye esas olmak üzere, ‘elektro şok cihazlarının’ insan sağlığı açısından değerlendirilmek üzere, insan hayatını tehlikeye sokan elektrik akım süresinin ve amper (akım şiddeti) aralıklarının değerinin tespiti gerekmekte olup bu husustaki görüşlerinizin tarafımıza bildirilmesini arz ederim.”

TÜBİTAK’a da sordular

Meltem Özgenç’in Hürriyet’teki haberine göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, bu yazı üzerine Kardiyoloji, Fizyoloji, Fizyopatoloji, Nöroloji ve Biyofizik alanlarına konuyla ilgili görüşlerini sordu. Biyofizik, “Bu konu bizim alanımıza girmiyor” yanıtı verirken, diğer alanlar “İnsan sağlığına kesinlikle zarar verir, ölümcül sonuç doğurur” dedi. Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Adli Tıp Kurumu’nun cihazla ilgili görüşlerini henüz Emniyete iletmediği kaydedildi.

Uyuşturuyor

Elektroşok cihazlarının boyutu küçük, bu nedenle de taşınması kolay. Kolay şarj edilebiliyor. Temas ettiğinde kişiyi bayıltıyor ve geçici olarak uyuşturuyor. Düğmeye basarak aktif hale geldiğinde yüksek akım ile çıkardığı ses ve ışık görüntüsü bile oldukça ürkütücü.

Sara ve kalp krizini tetikler

Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Başkanı Bayazıt İlhan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün insanları etkisiz hale getirmek için elektro şok cihazı alma girişimini hekimler olarak son derece yanlış bulduklarını belirtti. İlhan Hürriyet’e şunları söyledi:

“Türkiye’de öteden beri demokratik haklarını kullanmaya çalışan göstericilere karşı polisin uyguladığı orantısız şiddet nedeniyle hayatını kaybeden, ciddi biçimde yaralanan yurttaşlarımız oldu. En son Gezi olaylarındaki gösterilerde hayatını kaybeden, sakat kalan yurttaşlarımız ortadayken, polisin bir de insanlar üzerinde ölümcül etkisi olabilecek elektro şok cihazı almaya çalışması biz hekimler tarafından kabul edilemez bir girişim.

Ölümcül etkisi olabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yazısıyla ‘insanlara kaç amper elektrik verebiliriz’, ‘ne kadar süre verebiliriz’ gibi sorular soruyor. Polisin insanlara elektrik vermeye çalışması başlı başına vahim bir durumken, şunu da belirtmek isteriz ki elektriğin güvenli olduğu gibi bir miktar, hekimler tarafından verilemez. Elektrik çok düşük derecelerde bile insanlar üzerinde ölümcül etkiler yaratabilir. Örneğin, kalpte ölümcül ritim bozukluklarına neden olabilir. İnsan beyni üzerinde olumsuz etkiler yaratıp insanlarda bilinç kaybına ve sara nöbetine sebep olabilir. Tüm bunlar çok kritik. İçişleri Bakanlığı’na bu konuda sesleniyorum. Bu cihazları almasınlar ve denemesinler. Bu tür cihazların insanlar üzerinde kullanılmasına kesinlikle izin verilmemeli.”