Emniyet değil pantolon kemeri kurtardı

Lüks kayak tesisinde yaşanan kazada, teleferikten düşen adamı sıkışan kayak ve pantolonu kurtardı. Havada yarı çıplak şekilde asılı kalan adam, 15 dakikalık bir uğraş sonunda düştüğü bu zor durumdan kurtardı.



Colarado’daki lüks kayak tesisi Blue Sky’da, teleferikle tepenin zirvesine çıkmakta olan, adı açıklanmayan bir adam zor anlar yaşadı.



Teleferik koltuğunun doğru açıda olmaması nedeniyle dengesini kaybeden şanssız adam kapaklanıp düşerken, koltuğa sıkışan sağ ayağındaki kayak ve pantolonu adamı yere düşmekten kurtardı.



Havada zor anlar yaşayan adamın pantolonu tamamen çıkarken, şanssız adam bir süre ters ve yarı çıplak şekilde havada asılı kaldı. Çevredeki turistler bu ilginç anı görüntülediler.



Teleferik hemen durdurulurken, yaklaşık 15 dakika sonra kayak merkezi çalışanları adamı düştüğü bu zor durumdan kurtardı.

