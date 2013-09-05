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Emniyet de hız tartışmasına katıldı; sınırı 82 olarak belirledi

EGM: Kamuoyunda tüm yerleşim yerlerinde hız limitlerinin 90 km’ye çıktığı yönünde yanlış algı oluşması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur

05 Eylül 2013 13:23

Emniyet Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla şehir içi hız limitlerinin saatte 70 km’den 90 km’ye çıkarılmasıyla ilgili tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemede, yerleşim yerlerindeki hız limiti 50 km olarak devam ettirilmekle birlikte UKOME ve İl Trafik Komisyonlarına verilen 20 km. hız limiti artırma yetkisinin aşağıda nitelikleri belirtilmiş yollarda 32 km’ye kadar arttırılması (50+32=82) öngörülmektedir" denildi.

Büyük tartışma yaratan uygulamaya ilişkin EGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında “şehir içi hız sınırı 90 km’ye çıkartılıyor” şeklinde haberlerin yer alması ve kamuoyunda tüm yerleşim yerlerinde hız limitlerinin 90 km’ye çıktığı yönünde yanlış algı oluşması üzerine aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yerleşim yerleri içerisindeki hız limitleri 50 km olarak belirlenmiştir. Bu hız limitleri, İllerde bulunan Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) veya İl Trafik Komisyonlarının kararıyla, otomobiller için 20 kilometreye kadar (50+20=70) arttırabilmektedir. Mevcut düzenlemede UKOME ve İl Trafik Komisyonlarının şehiriçi yerleşim yerlerindeki tüm yollarda hız limitlerini artırma yetkisi bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemede, yerleşim yerlerindeki hız limiti 50 km olarak devam ettirilmekle birlikte UKOME ve İl Trafik Komisyonlarına verilen 20 km. hız limiti artırma yetkisinin aşağıda nitelikleri belirtilmiş yollarda 32 km’ye kadar arttırılması (50+32=82) öngörülmektedir.

Hız limitinin artırılabileceği yollar ise;
-Yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları,
-Belediyelerin yapım ve bakımdan sorumlu olduğu; taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçitlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarıdır.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakla ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin yürürlüğünden sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri beklenmektedir.

Dolayısıyla şehir içi hız düzenlemesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği, düzenlemede UKOME ve İl Trafik Komisyonlarınca hız artırımı yapılabilecek yolların niteliklerinin ve yeni hız üst limitlerinin belirlendiği, çalışma sonuçlanana kadar mevcut hız limitinin 50 km olarak devam ettiği, trafik levhalarında belirtilen hız limitlerine uyulması gerekiyor.

 

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