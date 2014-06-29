Emniyet: Burak Can'ın elinde ve elbisesinde barut izleri bulundu

Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın cenaze töreni sonrasında çıkan olaylarda yaşamını yitiren Burak Can Karamanoğlu’yla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda, Karamanoğlu’nun sağ elinin dış kısmında ve elbisesinde barut artığı izine rastlandığı ortaya çıktı.

Volkan Koç'un Vatan'daki haberine göre, Okmeydanı’nda vurularak yaşamını yitiren Burak Can Karamanoğlu olayında ilginç bir detay ortaya çıktı. Kriminal Polis, Karamanoğlu’nun sağ elinin dış kısmında ve giysilerinde ‘atış artığı’ tespit etti

Giysilerde de var

14 Mart 2014 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) cihazı ile yapılan analiz neticesinde, Burak Can Karamanoğlu adlı şahsın sağ el dış svap numunesi üzerinde atış artıklarının bulunduğu tespit edilmiş olup, sol el iç, sol el dış ve sağ el iç svap numuneleri ile mukayese flaster bant numunesi üzerinde atış artıklarına rastlanılmamıştır.” Raporda Karamanoğlu’nun kıyafetlerindeki inceleme de de pantolonun sol cep ve sağ cep ağız kısımları ile montun sol kol ve sağ kol ağız kısımlarında, atış artıklarının bulunduğu vurgulanıyor.

Ne anlama geliyor?

Raporun notlar başlıklı bölümünde ise “El üstünde atış artıklarının tespiti, o elin ya ateş ettiğini veya ateş sırasında silaha yakın mesafede olduğunu gösterir” deniliyor.

Atışta kullanılan silaha dokunma ya da ateş eden el ile tokalaşma gibi durumlarda da atış artıklarının bulaşabileceği belirtilirken, “Olayla ilgisi olmadığı halde olaydan kısa bir zaman önce başka bir amaçla ateş eden elde de atış artıkları bulanabilir” ifadesi de raporda yer alıyor.

Üst düzey bir emniyet yetkilisi raporun Karamanoğlu’nun silah kullandığını gösterdiğini belirterek, “Çünkü elinde ve ellerini soktuğu pantolonda svap bulunmuş. Bu da onun silah kullandığı yönünde kanaat oluşturuyor, ama olaydan önce mi olay esnasında mı kullandı, orası bilinmiyor. Çünkü ortada Burak Can’ın kullandığı diyebileceğimiz bir silah yok’ ifadesini kullandı.

Atış artığı delil olmaz

Svap analiz raporuna ilişkin olarak görüştüğümüz İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy ise, “Atış artığı güvenilir olmadığından delil olarak kabul edilmiyor. Atış artığı çıksa da silahı kullanmamış olabilir. Rapora tam olarak güvenemeyiz. Kullandıysa da daha önce kullanmış olabilir veya başkasının kullandığı silahtan kendisine bulaşmış olabilir. Yakınında ateş edilse vücudunun çıplak olan kısımlarında svapa rastlanır çünkü silahtan çıkan barutun transferi mümkündür” dedi.