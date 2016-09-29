Emniyet: BirGün halkı polise karşı kin ve nefret duygusuna büründürmeye çalışıyor!

Mahmut Kuruçay

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı davada polisin savcılığa sunduğu tutanakta BirGün gazetesinin "algı oluşturmak suretiyle halkı polislere karşı kin ve nefret duygularına büründürmeye çalıştığı" iddia edildi.

10 Ekim 2015'de Ankara'da düzenlenen barış mitingine IŞİD üyesi canlı bombalar saldırmış ve 109 kişi hayatını kaybetmişti. Bilgi Üniversitesi'nde 12 Ekim 2015'de konu ile ilgili olarak öğrenci ve akademisyenler eylem yapmıştı. Yapılan eylemde kamera ile kayıt yapan polis memuru ile öğrenciler arasında yaşanan arbede ile ilgili dava açıldı. Öğrenciler olay günü rektörlükten izin alınmadan kayıt yapıldığı ve kendilerinin fişlendiğini iddia etmişti. Polis memuru ise kayıt yaptığı kameranın öğrenciler tarafından elinden alındığı ve darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. 10 öğrenci hakkında; "görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan dava açıldı.

"Kadınlar Barış İstiyor" dövizi tutanakta

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-Tem Büro Amirliği olay günü çekilen görüntüler ve BirGün Gazetesi'nin internet sayfasındaki haberinde aralarında bulunduğu "GÖRÜNTÜ İZLEME İNCELEME TEŞHİS VE TESPİT" adlı tutunağı savcılığa sundu. Tutanakta polis memurunun iddia ettiği gibi kameranın elinden alındığı görüntüler bulunmazken; öğrencilerin ağacın altına koyduğu "KADINLAR BARIŞ İSTİYOR" yazılı döviz, öğrencilerin sosyal medya paylaşımları ve BirGün Gazetesinin "Sivil polis, Bilgi Üniversitesi'nde Ankara Katliamı'nı protesto edenleri fişledi!" başlıklı haberi yer alıyor. Tutanakta ayrıca BirGün Gazetesinin haberi ile ilgili olarak "Bahse konu BirGün gazetesi tarafından yapılan haberin tümü incelendiğinde 'görevli polis memurunun öğrencileri fişlemeye çalıştığı esnada öğrenciler tarafından suçüstü yakalandığı' algısını oluşturmak suretiyle halkı Polislere karşı kin ve nefret duygularına büründürmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır" denildi. Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin davası 30 Eylül günü İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.