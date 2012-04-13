Emniyet: Bilişim suçluları adam çalıştıracak duruma geldi

Hülya Karabağlı

ANKARA

Emniyet, TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’na, bazı kişilerin MİT, Emniyet veya Genelkurmay’dan aradıklarını söyleyerek vatandaşların bilişim bilgelerinin ele geçirildiğini söyledi.

‘Suçlular adam çalıştıracak duruma geldi’

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkililerini dinledi.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı Osman Aykaç, Emniyet Amiri Bilal Şen, Emniyet Amiri Özgür Sayar, bilişim suçlarının gerçekleştirilme yöntemleri, bilişim suçu örgüt şeması, yıllara göre bilişim suçları istatistikleri, video oyunlarının tehlike boyutu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu olaylar karşısında alınan tedbirleri anlattı.

Emniyet yetkilileri, “Aynı legal dünyadaki gibi alanlar var. “Biz neredeydik, neredeyiz, 5 yıl sonra nerede olacağız?” diye soruyor ve hedef belirliyorlar. Suçlular artık adam çalıştıracak duruma geldiler. “Adalet bizi takip eder” diyorlar”.

'Çocuklar köle gibi çalıştırılarak oyun oynatılıyor'

İnternetteki video oyunları için Emniyet, “ Bazı oyun sitelerinde çocuklar köle gibi çalıştırılarak oyun oynatılıyor ve kazanılan puanlar internetten alınıp-satılıyor”.

Bilgiler nasıl ele geçiriliyor

Emniyet’in verdiği bilgiler, bilişim suçlularının bilgileri ele geçirmedi sınır tanımadıklarını ortaya koydu. ATM Kart Kopyalama(Skimming), Zararlı Yazılım(Virüs, Truva Atı, Solucan)

-Hacking (Yetkisiz Erişim) , Phishing(Oltalama) ve ‘Sosyal mühendislik’ denilen yöntemde, “ MİT’ten, Emniyetten, Genelkurmay’dan arıyoruz” deniliyor.

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık

Emniyet son yıllarda internet üzerinden işlenen nitelikli dolandırıcılık rakamlarını verdi. “ Bilişim Suçları Operasyon İstatistiklerine’ göre,

2009 yılı bilişim suçları operasyon istatistikleri:

Banka ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı: Bin 151 (olay): 2176 (Şüpheli9

İnteraktif Banka Dolandırıcılığı: 550 (olay): Bin 113 (Şüpheli)

İnternet Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık: 412: 731 (şüpheli)

2010 Yılı Bilişim Suçları Operasyon İstatistikleri:

Banka ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı: Bin 132( Olay): 1005 (şüpheli)

İnteraktif Banka Dolandırıcılığı: 151 (olay): 300 (şüpheli)

İnternet Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık: 71 (olay) : 115 (şüpheli)

CHP’li Aksünger: Cinsel istismar tehlikesi büyük

CHP’nin bilişim sektörüne en yakın ismi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger T24’e, video oyunlarında cinsel istismar tehditine dikkat çekti. Emniyet’in komisyona sunumunda bu konuya değindiğini anlatan Aksünger, “ Cinsel içerikli karakterler var. Çocukların bu karakterlere inanıp gerçek hayatta temasa geçme riskleri var” dedi.