Emniyet ‘Barınamıyoruz’ eylemine katılan öğrencilerin ailelerini aradı, okulları uyardı

Emniyet, artan kira fiyatları ve yurt sıkıntısı nedeniyle barınma sorunu çeken ve eylem yapan öğrencileri fişledi, öğrencilerin ailelerini aradı, okul müdürleriyle görüşerek 'uyarı' yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Tuğba Özer'in haberine göre, Uşak’ta lise öğrencisi Ö.E. üniversiteli arkadaşlarına destek vermek amacıyla şehirdeki “Barınamıyoruz” protestosuna katıldı. Eylem günü polisler tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemine tabi tutulan gencin birkaç gün sonra okuduğu liseye sivil polisler gelerek okul müdürüyle konuştu. Okul müdürünün kendisiyle görüştüğünü belirten Ö.E’nin aktardığına göre polisler, müdüre “Okulda solcu var, dikkatli olun” dedi. Annesinin de arandığını söyleyen Ö.E., “Annem korkmuş, bana da kızdı ve ‘Neden böyle şeylerle uğraşıyorsun’ dedi. Ben de kötü bir şey yapmadığımı, üniversiteli arkadaşlarımın hakkını aramak istediğimi söyledim. Elimden geldiğince desteğe devam edeceğim” diye konuştu.

Polisin aradığı kişiler arasında öğrencilere desteğe giden 30 yaşındaki mühendis Özcan Gülhan’ın ailesi de var. KHK ile ihraç edilen Gülhan, “Geçen pazartesi günü Bornova’daki öğrencilerin parktaki eylemlerine destek oldum. Kimliklerimiz polisler tarafından toplandı. Ertesi gün annemi arayıp ‘Oğlunuz terörle iltisaklı kişilerle beraber. Oğlunuza sahip çıkın yoksa başına kötü şeyler gelebilir ileride’ demişler. Annem de paniklemiş doğal olarak. İşin komik yanı, ben 30 yaşında bir mühendisim ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisiyken 2017’de Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığım için ihraç edildim. Terörist dedikleri çocukları tanıyorum. Hepsi normal öğrenci” ifadesini kullandı.

İstanbul’daki eylemlere katılan Öğrenci Sendikası üyesi Ceren Berk’in de babası aynı gerekçelerle arandı. Maltepe Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Berk şöyle konuştu:

“Üç gün önce Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndayken babam arayarak beş dakika önce polislerin kendisini aradığını söyledi. Polisler ‘Çocuğunuz tehlikeli, provokasyon içeren ortamda’ demişler. Eylemlere katılmamın eğitim hayatımda sıkıntıya neden olacağını söylemişler. Babam devlet memuru ve bu eylemlere katılmamın ona da sıkıntı çıkarabileceğini ifade etmişler. Kısacası üstü kapalı tehdit etmişler. Okulumdan ev adresi bilgilerime kadar her şeyi almışlar. Ailemde bir kaygı durumu var, çünkü akşamın geç bir saatinde bu şekilde aranıyorlar. Ama bu telefonların yıldırmak için yapıldığını bildiğim için eylemlere katılmaya devam edeceğim.”