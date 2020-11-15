Emniyet: Ankara’da keşif yapan 2 IŞİD üyesi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirtilen iki kişinin tutuklandığı açıklandı.

Dijital materyallerde yapılan incelemede 2 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD'in terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerden A.E.E'nin cep telefonunda da koordinat belirleme, üç boyutlu haritayla konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanma kılavuzunun silinmiş olduğunu duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı cezaevine gönderildi.