Emniyet amirine photoshoplu Erdoğan cezası

T24 - Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, geçen 6- 7 Mayıs günleri Facebook'da yayınlanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın photoshoplu fotoğrafını arkadaşlarıyla paylaştığı gerekçesiyle Emniyet Amiri Gülsüm Gültepe hakkında soruşturma açıldı. Müfettişler Gülsüm Gültepe'ye 2 yıl kıdem durdurma cezası verilmesini istedi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ‘Aşk olsun Face’ adlı grupta, Erdoğan'ı Hintli görünümünde gösteren üpeli jlu, kulağı küpeli gösteren ve altında olumsuz ifadeler yazılan photoshoplu fotoğraf yer aldı. Kim tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen fotoğrafla ilgili olarak herkes bir görüş yazarken, iddiaya göre Emniyet Amiri Gültepe de alıntı yaptı ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Emniyet Amiri Gültepe hakkında bazı meslektaşları İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulundu. Bakanlıktan gelen müfettişler, Gülsüm Gültepe’nin ifadesini aldı. Emniyet Amiri Gültepe hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçundan adli soruşturma açıldı. Hakkında idari soruşturma da yapılan Gülsüm Gültepe, bu sırada Ağrı’daki 3 yıllık Doğu hizmet süresini tamamladığı için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü emrine atandı.

Babası şehit polis

Muş’ta aralarında kan davası bulunan iki ailenin silahlı çatışmasına müdahale ettiği sırada 1979’da şehit olan Niğdeli polis memuru Mustafa Gültepe’nin 6 çocuğundan biri olan Gülsüm Gültepe hakkında idari soruşturayı yürüten müfettişler, 24 ay kıdem durdurma cezası verilmesini istedi. Bu konu henüz kesin karar verilmedi.

Emniyet Amiri Gülsüm Gültepe'nin avukatı olan Ağrı Barosu avukatlarından ve CHP İl Başkanı Birol Öztürk, facebook’un bir özel paylaşım sitesi olduğunu ve müvekkiline verilen cezanın aynı zamanda özel hayata müdahale olacağını söyledi. Öztürk şunları söyledi:

“Sayın Başbakanımızın, sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’ta bir gurup tarafından alaycı bir şekilde paylaşılan fotoğrafını arkadaşları ile paylaştığı gerekçesi ile hakkında idari ve cezai yönde soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma çerçevesinde idari yönden müvekkilimin 24 ay kıdem durdurma cezası istenmektedir. Ayrıca savcılıkta soruşturması devam etmektedir. Bizce yapılan bu soruşturma yersizdir. Zira müvekkilimin bu hareketi, bu eylemi ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilmelidir. Biz bu yönü ile başlatılan soruşturmanın bir an önce bitirilmesi için çaba göstermekteyiz. Umarım hak yerini bulacak müvekkilim bu soruşturmadan layıkıyla çıkacaktır. Müvekkilim hakkında ceza verilmesi halinde İdare Mahkemesi'ne başvuracağız.”