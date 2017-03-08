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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emniyet 30 bin 'ByLock'çunun kimliğine ulaşmaya çalışıyor

GBT sorgusunda kişinin ByLock listesinde olup olmadığı belirlenecek

08 Mart 2017 08:43

MİT’in deşifre ettiği 'FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı olduğu ileri sürülen ByLock listesinin son hali soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’na gönderildi.  215 bin ByLock hesabından 185 bin kullanıcının kimliği tespit edilirken 30 bin kullanıcının kimliğine ise ulaşılmaya çalışılıyor. 

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, savcılığa ve emniyete sunulan rakamlara ulaştı. Buna göre, bugüne kadar 230 bin ByLock hesabı saptandı. Bunlardan 15 bininin mükerrer olduğu belirlendi. Geriye kalan 215 bin hesaptan185 bin kullanıcının kimliği tespit edildi. 30 bin kullanıcının kimliğine ise ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kişilerin, örgütün kriptolu üyeleri olabileceği değerlendiriliyor.

GBT sorgusunda var

ByLock listeleri ile ilgili çalışma yürüten EGM, listeyi arama motoru benzeri bir yazılımla 81 ilin Emniyeti’nin kullanımına açtı. 'FETÖ' bağlantılı kişilerin ByLock kullanıcısı olup olmadığı arama motorundan tarama yapılarak öğrenilebilecek. Türkiye'nin herhangi bir noktasında yapılacak GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda da kişinin ByLock listesinde olup olmadığı belirlenecek. 

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