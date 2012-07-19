Emmy'nin favorisi yine Mad Men

64. Emmy adayları açıklandı. Daha önce dört defa En İyi Dizi seçilen 'Mad Men' bir kez daha favori gösterilirken, Komedi kategorisinde Modern Family ve 30 Rock öne çıktı. Emmy Ödül Töreni 23 Eylül'de canlı olarak CNBC-e'den yayınlanacak.
CNBC-e ve e2’de yayınlanan dizi ve programların birçok dalda aday gösterildiği Emmy’de Mad Men, bir kez daha Drama dalının favorisi gösterildi. Komedinin parlayanları ise 30 Rock ve Modern Family oldu.
23 Eylül'de Los Angeles Nokia Theatre'da gerçekleşecek gece CNBC-e ve e2'den canlı olarak yayınlanacak.
2012'nin Emmy adayları;
En İyi Drama
Boardwalk Empire
Breaking Bad
Downton Abbey
Game of Thrones
Homeland
Mad Men
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Kathy Bates, Harry’s Law
Glenn Close, Damages
Claire Danes, Homeland
Michelle Dockery, Downton Abbey
Julianna Margulies, The Good Wife
Elisabeth Moss, Mad Men
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Hugh Bonneville, Downton Abbey
Steve Buscemi, Boardwalk Empire
Bryan Cranston, Breaking Bad
Michael C. Hall, Dexter
Jon Hamm, Mad Men
Damian Lewis, Homeland
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Aaron Paul, Breaking Bad
Giancarlo Esposito, Breaking Bad
Brendan Coyle, Downton Abbey
Jim Carter, Downton Abbey
Peter Dinklage, Game of Thrones
Jared Harris, Mad Men
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Anna Gunn, Breaking Bad
Maggie Smith, Downton Abbey
Joanne Froggatt, Downton Abbey
Archie Panjabi, The Good Wife
Christine Baranski, The Good Wife
En İyi Komedi
The Big Bang Theory
Curb Your Enthusiasm
Girls
Modern Family
30 Rock
Veep
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Zoey Deschanel, New Girl
Lena Dunham, Girls
Edie Falco, Nurse Jackie
Tina Fey, 30 Rock
Julia Louis-Dreyfus, Veep
Melissa McCarthy, Mike & Molly
Amy Poehler, Parks and Recreation
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Alec Baldwin, 30 Rock
Don Cheadle, House of Lies
Louis CK, Louie
Jon Cryer, Two and a Half Men
Larry David, Curb Your Enthusiasm
Jim Parsons, The Big Bang Theory
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Ed O’Neill, Modern Family
Jesse Tyler Ferguson, Modern Family
Ty Burrell, Modern Family
Eric Stonestreet, Modern Family
Max Greenfield, New Girl
Bill Hader, Saturday Night Live
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Mayim Bialik, The Big Bang Theory
Kathryn Joosten, Desperate Housewives
Julie Bowen, Modern Family
Sofia Vergara, Modern Family
Merritt Wever, Nurse Jackie
Kristen Wiig, Saturday Night Live
Mini Dizi & TV Filmi
American Horror Story
Game Change
Hatfields & McCoys
Hemingway and Gellhorn
Luther
Sherlock: A Scandal in Belgravia
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)
Kevin Costner, Hatfields & McCoys
Benedict Cumberbatch, Sherlock: A Scandal in Belgravia
Idris Elba, Luther
Woody Harrelson, Game Change
Clive Owen, Hemingway and Gellhorn
Bill Paxton, Hatfields & McCoys
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)
Connie Britton, American Horror Story
Ashley Judd, Missing
Nicole Kidman, Hemingway and Gellhorn
Julianne Moore, Game Change
Emma Thompson, The Song of Lunch