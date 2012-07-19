Emmy'nin favorisi yine Mad Men

64. Emmy adayları açıklandı. Daha önce dört defa En İyi Dizi seçilen 'Mad Men' bir kez daha favori gösterilirken, Komedi kategorisinde Modern Family ve 30 Rock öne çıktı. Emmy Ödül Töreni 23 Eylül'de canlı olarak CNBC-e'den yayınlanacak.

CNBC-e ve e2’de yayınlanan dizi ve programların birçok dalda aday gösterildiği Emmy’de Mad Men, bir kez daha Drama dalının favorisi gösterildi. Komedinin parlayanları ise 30 Rock ve Modern Family oldu.

23 Eylül'de Los Angeles Nokia Theatre'da gerçekleşecek gece CNBC-e ve e2'den canlı olarak yayınlanacak.

2012'nin Emmy adayları;

En İyi Drama

Boardwalk Empire

Breaking Bad

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

Mad Men

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Kathy Bates, Harry’s Law

Glenn Close, Damages

Claire Danes, Homeland

Michelle Dockery, Downton Abbey

Julianna Margulies, The Good Wife

Elisabeth Moss, Mad Men

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Hugh Bonneville, Downton Abbey

Steve Buscemi, Boardwalk Empire

Bryan Cranston, Breaking Bad

Michael C. Hall, Dexter

Jon Hamm, Mad Men

Damian Lewis, Homeland

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Aaron Paul, Breaking Bad

Giancarlo Esposito, Breaking Bad

Brendan Coyle, Downton Abbey

Jim Carter, Downton Abbey

Peter Dinklage, Game of Thrones

Jared Harris, Mad Men

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Anna Gunn, Breaking Bad

Maggie Smith, Downton Abbey

Joanne Froggatt, Downton Abbey

Archie Panjabi, The Good Wife

Christine Baranski, The Good Wife

En İyi Komedi

The Big Bang Theory

Curb Your Enthusiasm

Girls

Modern Family

30 Rock

Veep

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Zoey Deschanel, New Girl

Lena Dunham, Girls

Edie Falco, Nurse Jackie

Tina Fey, 30 Rock

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Melissa McCarthy, Mike & Molly

Amy Poehler, Parks and Recreation

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Alec Baldwin, 30 Rock

Don Cheadle, House of Lies

Louis CK, Louie

Jon Cryer, Two and a Half Men

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Jim Parsons, The Big Bang Theory

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Ed O’Neill, Modern Family

Jesse Tyler Ferguson, Modern Family

Ty Burrell, Modern Family

Eric Stonestreet, Modern Family

Max Greenfield, New Girl

Bill Hader, Saturday Night Live

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Mayim Bialik, The Big Bang Theory

Kathryn Joosten, Desperate Housewives

Julie Bowen, Modern Family

Sofia Vergara, Modern Family

Merritt Wever, Nurse Jackie

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Mini Dizi & TV Filmi

American Horror Story

Game Change

Hatfields & McCoys

Hemingway and Gellhorn

Luther

Sherlock: A Scandal in Belgravia

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)

Kevin Costner, Hatfields & McCoys

Benedict Cumberbatch, Sherlock: A Scandal in Belgravia

Idris Elba, Luther

Woody Harrelson, Game Change

Clive Owen, Hemingway and Gellhorn

Bill Paxton, Hatfields & McCoys

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)

Connie Britton, American Horror Story

Ashley Judd, Missing

Nicole Kidman, Hemingway and Gellhorn

Julianne Moore, Game Change

Emma Thompson, The Song of Lunch