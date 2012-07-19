T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Emmy'nin favorisi yine Mad Men

Televizyon dünyasının Oscarları kabul edilen ve bu sene 64. kez düzenlenecek olan Emmy ödüllerinin adayları açıklandı

19 Temmuz 2012 21:50

 

64. Emmy adayları açıklandı. Daha önce dört defa En İyi Dizi seçilen 'Mad Men' bir kez daha favori gösterilirken, Komedi kategorisinde Modern Family ve 30 Rock öne çıktı. Emmy Ödül Töreni 23 Eylül'de canlı olarak CNBC-e'den yayınlanacak.
 
CNBC-e ve e2’de yayınlanan dizi ve programların birçok dalda aday gösterildiği Emmy’de Mad Men, bir kez daha Drama dalının favorisi gösterildi. Komedinin parlayanları ise 30 Rock ve Modern Family oldu.
 
23 Eylül'de Los Angeles Nokia Theatre'da gerçekleşecek gece CNBC-e ve e2'den canlı olarak yayınlanacak.
 
 
2012'nin Emmy adayları;
 
En İyi Drama 
Boardwalk Empire 
Breaking Bad 
Downton Abbey 
Game of Thrones 
Homeland 
Mad Men
 
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Kathy Bates, Harry’s Law 
Glenn Close, Damages 
Claire Danes, Homeland 
Michelle Dockery, Downton Abbey 
Julianna Margulies, The Good Wife 
Elisabeth Moss, Mad Men
 
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Hugh Bonneville, Downton Abbey 
Steve Buscemi, Boardwalk Empire 
Bryan Cranston, Breaking Bad 
Michael C. Hall, Dexter 
Jon Hamm, Mad Men 
Damian Lewis, Homeland
 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Aaron Paul, Breaking Bad 
Giancarlo Esposito, Breaking Bad 
Brendan Coyle, Downton Abbey 
Jim Carter, Downton Abbey 
Peter Dinklage, Game of Thrones 
Jared Harris, Mad Men
 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Anna Gunn, Breaking Bad 
Maggie Smith, Downton Abbey 
Joanne Froggatt, Downton Abbey 
Archie Panjabi, The Good Wife 
Christine Baranski, The Good Wife
 
En İyi Komedi 
The Big Bang Theory 
Curb Your Enthusiasm 
Girls 
Modern Family 
30 Rock 
Veep
 
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Zoey Deschanel, New Girl 
Lena Dunham, Girls 
Edie Falco, Nurse Jackie 
Tina Fey, 30 Rock 
Julia Louis-Dreyfus, Veep 
Melissa McCarthy, Mike & Molly 
Amy Poehler, Parks and Recreation
 
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Alec Baldwin, 30 Rock 
Don Cheadle, House of Lies 
Louis CK, Louie 
Jon Cryer, Two and a Half Men 
Larry David, Curb Your Enthusiasm 
Jim Parsons, The Big Bang Theory
 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Ed O’Neill, Modern Family 
Jesse Tyler Ferguson, Modern Family 
Ty Burrell, Modern Family 
Eric Stonestreet, Modern Family 
Max Greenfield, New Girl 
Bill Hader, Saturday Night Live
 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Mayim Bialik, The Big Bang Theory 
Kathryn Joosten, Desperate Housewives 
Julie Bowen, Modern Family 
Sofia Vergara, Modern Family 
Merritt Wever, Nurse Jackie 
Kristen Wiig, Saturday Night Live
 
Mini Dizi & TV Filmi 
American Horror Story 
Game Change 
Hatfields & McCoys 
Hemingway and Gellhorn 
Luther 
Sherlock: A Scandal in Belgravia
 
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)
Kevin Costner, Hatfields & McCoys 
Benedict Cumberbatch, Sherlock: A Scandal in Belgravia 
Idris Elba, Luther 
Woody Harrelson, Game Change 
Clive Owen, Hemingway and Gellhorn 
Bill Paxton, Hatfields & McCoys
 
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)
Connie Britton, American Horror Story 
Ashley Judd, Missing 
Nicole Kidman, Hemingway and Gellhorn 
Julianne Moore, Game Change 
Emma Thompson, The Song of Lunch

ETİKETLER

mad menemmy ödülleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24