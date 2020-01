Emmy'de belgesel ödülünü kazananlar arasında Türkiye'den Zeynep Erdim de var

Emmy'nin bu sene 37'incisi düzenlenen 'En iyi Belgesel ve Film Ödülleri' sahiplerini buldu. Mültecilerle ilgili 'Avrupa'da Mülteci Krizi' başlıklı (Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven chartsn) dosyasıyla 'En Kapsamlı Haber Ödülü'nü BBC Türkçe'den Zeynep Erdim'in de aralarında bulunduğu BBC World kazandı.