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Kültür-Sanat

Emmy'de belgesel ödülünü kazananlar arasında Türkiye'den Zeynep Erdim de var

BBC World ekibinin hazırladığı 'Avrupa'da Mülteci Krizi' dosyası 'En Kapsamlı Haber' dalında ödülü kazandı

22 Eylül 2016 12:26

Emmy'nin bu sene 37'incisi düzenlenen 'En iyi Belgesel ve Film Ödülleri' sahiplerini buldu. Mültecilerle ilgili 'Avrupa'da Mülteci Krizi' başlıklı (Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven chartsn) dosyasıyla 'En Kapsamlı Haber Ödülü'nü BBC Türkçe'den Zeynep Erdim'in de aralarında bulunduğu BBC World kazandı.

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