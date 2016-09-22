Emmy'de belgesel ödülünü kazananlar arasında Türkiye'den Zeynep Erdim de var
BBC World ekibinin hazırladığı 'Avrupa'da Mülteci Krizi' dosyası 'En Kapsamlı Haber' dalında ödülü kazandı
22 Eylül 2016 12:26
Emmy'nin bu sene 37'incisi düzenlenen 'En iyi Belgesel ve Film Ödülleri' sahiplerini buldu. Mültecilerle ilgili 'Avrupa'da Mülteci Krizi' başlıklı (Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven chartsn) dosyasıyla 'En Kapsamlı Haber Ödülü'nü BBC Türkçe'den Zeynep Erdim'in de aralarında bulunduğu BBC World kazandı.
Emmy'nin 'Haber ve Belgesel' dalında en iyilerinin belirlendiği gece Lincoln Center's Frederick Rose salonunda New York'ta gerçekleştirildi.
BBC World ekibinin hazırladığı Türkiye'den Zeynep Erdim'in de yapımcı olarak projede yer aldığı Avrupa'da Mülteci Krizi başlıklı haber 'En Kapsamlı Haber Ödülü'nü kazandı.
CNN International'dan Dana Bash'in en iyi sunucu ödülünü kazandığı gecede 'En İyi Belgesel' ödülü de Povdocs'un yapımcılığını üstlendiğin 2013 yılında gösterime giren 'Cutie and he Boxer'a gitti.
Gecede 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' de yapımcı-yönetmen Stanley Nelson'a verildi.
'En İyi Kısa Belgesel' dalında ödül HBO'nun 'Tashi and the Monk' adlı yapımına gitti.