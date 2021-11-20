Emmy ödüllü yönetmen, David Bowie'nin daha önce paylaşılmayan görüntülerinden film hazırlıyor

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Emmy ödüllü yönetmen Brett Morgen, David Bowie'nin daha önce hiç görülmemiş görüntülerini içeren bir film hazırlıyor.

Variety'nin haberine göre ABD'li yönetmen, film için 10 binlerce saatlik görüntü topladı. Morgen'in henüz bir ismi olmayan projeyi kendisinin yazacağı, düzenleyeceği ve yapımcılığını üstleneceği ifade edildi.

Morgen, Nirvana solistinin hayatına farklı bir bakış açısı sunan 2015 tarihli 'Kurt Cobain: Montage of Heck' isimli belgeseliyle büyük beğeni toplamıştı.

Konu hakkında bilgisi olan bir kaynak, "Hazırlanan ne bir belgesel, ne de bir biyografi olacak. İzleyicilere sinematik bir deneyim sunulacak" dedi.

Bowie'nin birçok albümünün yapımcılığını üstlenen Tony Visconti de projede yer alacak.