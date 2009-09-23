Emmy ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de 61'inci Uluslararası Emmy Ödülleri, dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Drama ve komedi dallarında en iyi dizi ödülleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Mad Men" ve "30 Rock"a verildi.

Drama dalında en iyi aktör ödülüne "Breaking Bad"deki rolüyle Bryan Cranston, en iyi kadın oyuncu rolüne ise "Damages"'deki rolüyle Glenn Close layık görüldü.

"30 Rock" dizisinin kadrosunda yer alan Alec Baldwin, komedi dalında en iyi aktör, "Urited States Of Tara"da oynayan Toni Collette, yine aynı dalda en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Ödül alan bazı oyuncu ve yapımlar şöyle:

Drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Michael Emerson (Lost)

Drama dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Cherry Jones (24)

Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Jon Cryer (Two and a Half Men)

Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Kristin Chenoweth (Pushing Daisies)

Komedi dalında en iyi yönetmen: Jeff Blitz (The Office)

Drama dalında en iyi yönetmen: Rod Holcomb (ER)