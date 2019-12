Emmy Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor

T24 - Televizyon dünyasının en önemli ödül töreni Emmy, bu gece 62. kez ekrana gelecek



Bu gece, arada gözü Behlül’e kaysa da Dexter’ı tercih eden, Yaprak Dökümü’nde bitmeyen gözyaşlarına dayanamayıp Two and a Half Men’i izleyen, Doktorlar’ı değil Grey’s Anatomy’yi seven, Ezel’i izleyip The Pacific’i de kaçırmayanların gecesi.





Geçen yıl How I Met your Mother dizisinin tavlama taktikleri uzmanı Neil Patrick Harris sunmuş, tüm izleyicileri gülmekten kırıp geçirmişti. Bu yılsa törenin ev sahibi Jimmy Fallon olacak. Geçmiş yıllarda MTV Sinema Ödülleri’ni sunan Jimmy Fallon, geceye özel fotoğraf çekimini tamamladığında gördük ki; bu ödül töreninde bizi dizi yıldızları kadar müzik ve kahkaha bekliyor. İşte Emmy Ödülleri’ne hazır olmanız için bilmeniz gerekenler.





■ Şimdilerde Emmy Ödül Töreni’ni sunmak çok prestijli olsa da eskiden öyle değildi. 1953’te töreni sunması için teklif götürülen Jerry Lewis ve Dean Martin işi kabul etmemişti. Bu yüzden de Art Linkletter görevi üstlenmiş ancak tören sırasında mikrofonu 10 dakika boyunca bozulunca durumu "Bundan daha kötüsü olamaz" diye özetlemişti.





■ 1965’te Barbra Streisand henüz 23 yaşındayken, My Name Is Barbra ile beş Emmy birden kazanmış ama sonrasında şöyle demişti: "Kimin ödül aldığı umurumda değildi. Daha çok kim ne giymiş, kim ne yapıyor diye bakıyordum."





■ 1986’da Michael J. Fox, kendinden uzun olan diğer adayların hepsini geçip ödülü alınca konuşmasını "Kendimi daha uzun hissediyorum" diyerek bitirdi. Kristie Alley henüz zayıfken, 90’ların en sevilen dizilerinden Cheers’de oynuyordu ve 1993’te Emmy ödülünü kazanmıştı. Teşekkür konuşmasında kocasına "Bana son sekiz yıldır verdiği o büyük şey için teşekkür ederim" dedi. Bütün gece boyunca Kristie Alley’nin "büyük şey" gafı konuşuldu. Hatta aynı gece komedi dalında en iyi aktör ödülünü alan Burt Reynolds teşekkür konuşmasında karısına "İki büyük şeyi" için teşekkür etti.





■ 2004’te Meryl Streep, Angels In America’daki performansı için ödülünü alırken şöyle dedi: "Bazen abartıldığımı düşünüyorum... Ama bu gece değil."





■ 2006’da konuşmalar kısa tutulsun diye çok yaratıcı bir çözüm bulundu; talk show yıldızı Bob Newhart camdan bir kutuya kondu. Newhart’ın kalp rahatsızlığı olduğu ve kutunun içinde sadece üç saat yetecek kadar oksijen bulunduğu söylendi. Bu tehdit işe yaramıştı! Üç saat sürmesi gereken program, normalden üç dakika önce bitti.





■ Grey’s Anatomy’nin sarışın güzeli Katherine Heigl, 2007’de ödülünü alırken, "Öz annem bile bu gece ödül almak için ufacık bir şansım olmadığını söylemişti"diyerek annesini utandırmıştı. Aynı anda kameralar izleyiciler arasında olan annesine çevrilmişti.







■ 2008’de "Project Runway"in yıldızı olarak törende bulunan Heidi Klum, modellik kariyerine göndermede bulunarak sahnede yürürken düşer gibi yaptı. Sahnede ona eşlik eden Tom Bergeron da oyunun bir parçası olarak Klum’u tuttu ama sonra bir doğaçlama yapmaya karar verip kucakladığı Klum’u bıraktı. Klum kendini bir anda yerde buldu!











Bu gece kimler konuşulacak





■ Glee 19 dalda adaylığıyla en çok adı geçen dizi olacak.





■ 30 Rock dizisi daha önce 14 Emmy kazandı. Bu yılda 15 dalda aday.







■ 30 Rock’ın başrolündeki Alec Baldwin, şimdiye kadar 10 kez aday gösterildi, iki kez ödülü aldı, bu yıl yine en iyi aktör dalında aday.





■ The Office dizisiyle 7 kez aday gösterilen Steve Carrel, şimdiye kadar hiç ödül alamadı. Bu yıl da şeytanın bacağını kırması zor.





■ The Pacific, 24 daldaki adaylığıyla geceye damgasını vuracak.







■ 1976’dan beri 126 kez aday gösterilip 25 ödül alan Saturday Night Live bu gece de 12 dalda aday.





■ True Blood 5 dalda aday.







■ Hayal kırıklığıyla sona eren Lost ise 12 dalda aday gösterildi.











Hiç Emmy alamadılar





■ Yedi yıl boyunca oynadığı Gilmore Girls dizisiyle aileden biri haline gelen Lauren Graham defalarca aday gösterilse de Emmy’yi hiç alamadı.





■ Ally McBeal’in yıldızı Calista Flockhart üç kez aday oldu ama ödülü alamadı.







■ Mavi Ay’ın unutulmaz sarışını Cybill Shepherd, dört kez aday gösterildi ama ödülü hiç evine götüremedi.





■ Dallas’ın 357 bölümünün her birinde oynamış olan Larry Hagman, sadece iki kez aday gösterildi... Ve ikisinde de ödülü başkasına kaptırdı!







Clooney'e özel ödül





George Clooney 1994’te ER dizisinde oynuyordu. İki kez Emmy’ye aday gösterildi ama hiç alamadı. Fakat bu yıl Clooney’e özel bir ödül verilecek: Bob Hope Humanitarian Ödülü. Altı yıldır, bu kategoride ödül verilmemişti. Daha önceyse Oprah Winfrey, Bill Cosby ve Danny özel ödülü almıştı.