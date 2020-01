Emmy Ödülleri 66'ıncı kez sahiplerini buldu

1949 yılından beri dağıtılan ve televizyon dünyasının yıldızlarını buluşturan 66. Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Nokia Theater'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Televizyonun Oscarları kabul edilen Emmy Ödülleri’nde Drama dalında 'En İyi Dizi' Breaking Bad oldu. Breaking Bad ayrıca ‘En iyi erkek oyuncu’, En iyi yardımcı erkek oyuncu, En iyi yardımcı kadın oyuncu, En iyi senaryo ödüllerini toplayarak geceye damgasını vurdu.



Radikal’de yer alan habere göre, komedi dalında ise geceye damga vuran bir diğer yapım 'Modern Family' oldu. Modern Family komedi dalında, en iyi dizi, en iyi yönetmen ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu. Bununla birlikte Emmy Ödülleri sonuçlarıyla hemen tartışılmaya başlandı. Kimileri HBO’nun, 'True Dedective' ve 'Netflix Orange' gibi yeni ve iddialı dizilerinin görmezden gelindiğini yazarken kimileri Mad Men’in yıldız Jon Hamm’in on üçüncü kez erkek oyuncuya aday gösterilip eli boş dönmesini ‘tuhaf’ buldu.



Son yılların hiç tartışmasız en iyi dizilerinden biri olan rating şampiyonu Breaking Bad’in kazandığı başarı ise dikkat eçkici oldu. Uyuşturucu baronuna dönüşen kimyager Walter White rolüyle Bryan Cranston dördüncü en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, Aaron Paul Jesse Pinkman olarak üçüncü Anna Gunn ise Skyler White olarak ikinci ödüllerini kucakladı. Dizi, Eylül 2013’te sona ermişti.



Drama

En İyi Dizi: "Breaking Bad" (AMC)

En İyi Kadın Oyuncu: Julianna Margulies, "The Good Wife" En İyi Erkek Oyuncu: Bryan Cranston, "Breaking Bad" En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Paul, "Breaking Bad" En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anna Gunn, "Breaking Bad" En İyi Yönetmen: "True Detective" -- "Who Goes There" (Cary Joji Fukunaga) En İyi Senaryo: "Breaking Bad" -- "Ozymandias" (Moira Walley-Beckett) (*WINNER)

Komedi

En İyi Dizi: "Modern Family" (ABC)

En İyi Kadın Oyuncu: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

En İyi Erkek Oyuncu: Jim Parsons, "The Big Bang Theory"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ty Burrell, "Modern Family"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney, "Mom"

En İyi Yönetmen: "Modern Family" -- "Vegas" (Gail Mancuso)

En İyi Senaryo: "Louie" -- "So Did The Fat Lady"



Televizyon filmi veya mini dizi

En İyi Dizi: "Fargo" (FX)

En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Lange, "American Horror Story: Coven"

En İyi Erkek Oyuncu: Benedict Cumberbatch, "Sherlock: His Last Vow"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Martin Freeman, "Sherlock: His Last Vow"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kathy Bates, "American Horror Story: Coven"

En İyi Yönetmen: Colin Bucksey, "Fargo" -- "Buridan's Ass"

En İyi Senaryo: "Sherlock: Steven Moffat, His Last Vow