Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?

Koronavirüs salgını sebebiyle verilen bir yıl aranın ardından adayların bizzat katılımıyla yapılan 2021 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Adaylar, kazananlar ve kırmızı halıdan fotoğrafları derledik.
20 Eylül 2021 07:55
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.
Bazı adaylar ise Londra'dan törene katıldı.
The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak geceye adını yazdırdı.
İşte adaylar ve kazananlar:
En iyi dram dizisi
The Boys
Bridgerton
Kazanan: The Crown
The Handmaid's Tale
Lovecraft Country
The Mandalorian
Pose
This Is Us
En iyi mini dizi
I May Destroy You
Mare Of Easttown
Kazanan: The Queen's Gambit
Underground Railroad
WandaVision
En iyi komedi dizisi
Black-ish
Cobra Kai
Emily in Paris
Hacks
The Flight Attendant
The Kominsky Method
Pen15
Kazanan: Ted Lasso
Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu
Sterling K Brown - This Is Us
Jonathan Majors - Lovecraft Country
Kazanan: Josh O'Connor - The Crown
Regé-Jean Page - Bridgerton
Billy Porter - Pose
Matthew Rhys - Perry Mason
Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu
Uzo Aduba - Treatment
Kazanan: Olivia Colman - The Crown
Emma Corrin - The Crown
Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale
Mj Rodriguez - Pose
Jurnee Smollett - Lovecraft Country
Dram dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Kazanan: Tobias Menzies - The Crown
O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale
Max Minghella - The Handmaid's Tale
Bradley Whitford - The Handmaid's Tale
Michael K Williams - Lovecraft Country
Giancarlo Esposito - The Mandalorian
John Lithgow - Perry Mason
Chris Sullivan - This Is Us
Dram dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Kazanan: Gillian Anderson - The Crown
Helena Bonham Carter - The Crown
Emerald Fennell - The Crown
Madeleine Brewer - The Handmaid's Tale
Ann Dowd - The Handmaid's Tale
Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale
Samira Wiley - The Handmaid's Tale
Aunjanue Ellis - Lovecraft Country
Mini dizi veya film dalında en iyi erkek oyuncu
Paul Bettany - WandaVision
Hugh Grant - The Undoing
Kazanan: Ewan McGregor - Halston
Lin-Manuel Miranda - Hamilton
Leslie Odom Jr - Hamilton
Mini dizi veya film dalında en iyi kadın oyuncu
Michaela Coel - I May Destroy You
Cynthia Erivo - Genius: Aretha
Elizabeth Olsen - WandaVision
Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit
Kazanan: Kate Winslet - Mare Of Easttown
Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Thomas Brodie-Sangster - The Queen's Gambit
Daveed Diggs - Hamilton
Paapa Essiedu - I May Destroy You
Jonathan Groff - Hamilton
Kazanan: Evan Peters - Mare Of Easttown
Anthony Ramos - Hamilton
Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Renee Elise Goldsberry - Hamilton
Kathryn Hahn - WandaVision
Moses Ingram - The Queen's Gambit
Kazanan: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown
Jean Smart - Mare Of Easttown
Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu
Anthony Anderson - Black-ish
Michael Douglas - The Kominsky Method
William H Macy - Shameless
Kazanan: Jason Sudeikis - Ted Lasso
Kenan Thompson - Kenan
Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu
Aidy Bryant - Shrill
Kaley Cuoco - The Flight Attendant
Allison Janney - Mom
Tracee Ellis Ross - Black-ish
Kazanan: Jean Smart - Hacks
Komedi dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu
Carl Clemons-Hopkins - Hacks
Kazanan: Brett Goldstein - Ted Lasso
Nick Mohammed - Ted Lasso
Brendan Hunt - Ted Lasso
Paul Reiser - The Kominsky Method
Jeremy Swift - Ted Lasso
Kenan Thompson - Saturday Night Live
Bowen Yang - Saturday Night Live
Komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu
Rosie Perez - The Flight Attendant
Hannah Einbinder - Hacks
Aidy Bryant - Saturday Night Live
Kate McKinnon - Saturday Night Live
Cecily Strong - Saturday Night Live
Juno Temple - Ted Lasso
Kazanan: Hannah Waddingham - Ted Lasso
En iyi reality yarışma programı
Nailed It!
The Amazing Race
Kazanan: RuPaul's Drag Race
Top Chef
The Voice
En iyi talk şov serisi
Conan
Daily Show with Trevor Noah
Jimmy Kimmel Live
Kazanan: Last Week Tonight with John Oliver
Late Show with Stephen Colbert
En iyi skeç serisi
A Black Lady Sketch Show
Kazanan: Saturday Night Live
En iyi özel talk şov
Bo Burnham: Inside
David Byrne's American Utopia
8:46 - Dave Chappelle
Friends: The Reunion
Kazanan: Hamilton
A West Wing Special to Benefit When We All Vote
En iyi komedi dizisi yazarı
Steve Yockey - The Flight Attendant
Meredith Scardino - Girls5eva
Kazanan: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks
Maya Erskine - Pen15
Jason Sudeikis, Brendan Hunt and Joe Kelly - Ted Lasso (Make Rebecca Great Again)
Jason Sudeikis and Bill Lawrence, Brendan Hunt and Joe Kelly- Ted Lasso (Pilot)
En iyi dram dizisi yazarı
Rebecca Sonnenshine - The Boys
Kazanan: Peter Morgan - The Crown
Yahlin Chang - The Handmaid's Tale
Misha Green (teleplay) - Lovecraft Country
Dave Filoni - The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi)
Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue)
Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady - Pose (The Finale)
En iyi mini dizi ya da film yazarı
Kazanan: Michaela Coel - I May Destroy You
Brad Ingelsby - Mare Of Easttown
Scott Frank - The Queen's Gambit
Chuck Hayward and Peter Cameron - Wandavision (All-New Halloween Spooktacular)
Jac Schaeffer - WandaVision (Filmed Before A Live Studio Audience)
Laura Donney - WandaVision (Previously On)
Komedi dizisi dalında en iyi yönetmen
James Burrows - B Positive (Pilot)
Susanna Fogel - The Flight Attendant (In Case of Emergency)
Kazanan: Lucia Aniello - Hacks (Pilot)
James Widdoes - Mom (Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak)
Zach Braff - Ted Lasso (Biscuits)
MJ Delaney - Ted Lasso (The Hope That Kills You)
Dram dizisi dalında en iyi yönetmen
Julie Anne Robinson - Bridgerton (Diamond Of The First Water)
Benjamin Caron - The Crown (Fairytale)
Kazanan: Jessica Hobbs - The Crown (War)
Liz Garbus - The Handmaid's Tale (The Wilderness)
Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 9: The Marshal)
Steven Canals - Pose (Series Finale)
Mini dizi dalında en iyi yönetmen
Thomas Kail - Hamilton
Michaela Coel and Sam Miller - I May Destroy You (Ego Death)
Sam Miller - I May Destroy You (Eyes, Eyes, Eyes, Eyes)
Craig Zobel - Mare Of Easttown
Kazanan: Scott Frank - The Queen's Gambit
Barry Jenkins - The Underground Railroad
Matt Shakman - WandaVision
Fotoğraflarla kırmızı halı
Sarah Paulson, bu yıl ödül vermek için sahnedeydi.
Anya Taylor-Joy, en iyi mini dizi ödülünü kazanan Netflix dizisi The Queen's Gambit'in başrol oyuncusuydu.
Emerald Fennell, The Crown'da Cornwall Düşesi rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında adaydı. Törene Londra'daki salonda katıldı.
RuPaul's Drag Race yıldızları da en iyi reality yarışma programı ödülünü kazandı.
The Kominskey Method'daki rolüyle komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü için yarışan Michael Douglas, gecenin sunucularından biri olan eşi Catherine Zeta-Jones ile kırmızı halıda poz verdi.
Kenan Thompson iki dalda adaydı.
Schitt's Creek geçen yılki video konferansla yapılan törende birçok ödül almıştı. Bu yıl, Eugene and Dan Levy törene katılarak ödül verdi.
Komedyen ve oyuncu Cedric The Entertainer, Los Angeles'taki ödül törenini sundu.
The Big Bang Theory'deki rolüyle tanınan Kaley Cuoco, The Flight Attendant yapımındaki performansıyla en iyi kadın komedi oyuncusu dalında aday gösterildi.
İngiliz oyuncu Cynthia Erivo da mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için yarıştı.
Jason Sudeikis, Ted Lasso'daki rolüyle komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
Mare of Easttown yıldızı Kate Winslet, mini dizide en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
The Crown'da Prens Charles'ı canlandırdığı rolüyle Josh O'Connor, dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Gillian Anderson, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandırdığı başarılı performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Londra'daki törende aldı.
İngiliz oyuncu Emma Corrin, The Crown dizisinde prenses Diana'yı canlandırdı.
Billy Porter, Pose'daki performansıyla Emmy Ödülleri'ne aday oldu.
Seth Rogen, gecenin ilk ödülü olan komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Hannah Waddingham'a verdi.
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