Emmy kazanan Türk gazeteci: Ödülü Suriyelilere adıyoruz

Dünyaca ünlü Emmy Ödülleri’nin haber ve belgesel ödülleri Türkiye saatiyle bugün sabaha karşı verildi. New York'ta düzenlenen törende Türk Gazeteci Engin Baş, Suriyeli bir ailenin Almanya yolculuğunu anlattığı "Steps into high calm" belgeseliyle, ekibiyle birlikte Emmy ödülü kazandı.

Odatv’de yer alan habere göre, Engin Baş, “Çok mutluyum. 5 yıldır Suriye konusu üzerine çalışıyorum. Bu bir ailenin Suriye'den Almanya'ya gidişinin hikayesiydi” dedi.

Engin Baş şunları söyledi:

“Ben aslında geniş bir ekibin parçasıyım. O aileyle Türkiye Suriye sınırından önce İzmir'e, sonra onlar geçtikten sonra Yunanistan'a ve Makedonya sınırına kadar gittim. Almanya'ya 17 günlük yolculuklarının 9 gününe şahit oldum. Kaçakçılarla pazarlığına, sahilde beklediği günlere kadar tanıklık ettim ve kayıt altına aldım. Aile, Almanya'ya geldikten sonra da projeyi devam ettirdik ve yeni hayatlarını da filme aldık. 8 ay civarında sürdü çalışmamız. Ve ortaya bu belgesel çıktı. Türkiye-Yunanistan bölge temsilcisi olduğum ABD'nin en büyük kanalı ABC için aileyi o dönem defalarca da haber yaptım. Belgesel aslında Türkiye'den Almanya'ya o dönemde giden bir milyona yakın Suriyeli'nin hayatının özetidir. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Ödül yalnız bizim değil, hem ülkemizde yaşayan hem de tehlikeli bir yolculuğu göze alıp gitmek zorunda kalan ve daha iyi bir yaşam uğrunda da yaşamını yitiren Suriyelilere adıyoruz.”