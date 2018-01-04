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Spor

Emmanuel Mas, resmen Boca Juniors'ta

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'a 2

04 Ocak 2018 22:24

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Emmanuel Mas\'ın, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors\'a 2.3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Arjantinli oyuncu aynı zamanda, bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro\'luk ücretten feragat etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros\'un Club Atletico Boca Juniors\'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.  Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-EUR ödeyecektir. Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100.000.-EUR\'luk kısmından feragat etmiştir\" denildi.

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