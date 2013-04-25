T24 LogoT24 Logo
Spor

Emmanuel Emenike şike davasında beraat etti

Emenike'nin dosyası, dava sürecinde Rusya'nın Spartak Moskova takımına gitmesinden dolayı ayrılmıştı

25 Nisan 2013 14:50

Emmanuel Emenike, bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı şike davasında beraat etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Şike soruşturmasında 3 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Emenike'nin dosyası, dava sürecinde Rusya'nın Spartak Moskova takımına gitmesinden dolayı ayrılmıştı.

 

İddialar neydi?

 

Şike Davası sürecinde Emanuel Emenike'nin ismi Fenerbahçe'ye transferi ve oynamadığı maçlar konusunda gündeme gelmişti. İddianameye göre göre Emenike, Karabükspor-Fenerbahçe karşılaşmasında 'sakatım' diyerek oynamamış ve 'şike karşılığı' transfer sözü almıştı. Emenike'nin yine aynı maç öncesi yüklü miktarda para aldığı da iddialar arasındaydı.

İşte o iddialar;

-Fenerbahçe maçında transfer sözü karşılığında oynamadı...
-Fenerbahçe maçı öncesi yüklü miktarda para aldı...
-Para dolu çanta taşıdığı görüntüler var..

ETİKETLER

emmenikeşike davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24