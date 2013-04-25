Emmanuel Emenike şike davasında beraat etti

Emmanuel Emenike, bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi ile yargılandığı şike davasında beraat etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Şike soruşturmasında 3 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Emenike'nin dosyası, dava sürecinde Rusya'nın Spartak Moskova takımına gitmesinden dolayı ayrılmıştı.

İddialar neydi?

Şike Davası sürecinde Emanuel Emenike'nin ismi Fenerbahçe'ye transferi ve oynamadığı maçlar konusunda gündeme gelmişti. İddianameye göre göre Emenike, Karabükspor-Fenerbahçe karşılaşmasında 'sakatım' diyerek oynamamış ve 'şike karşılığı' transfer sözü almıştı. Emenike'nin yine aynı maç öncesi yüklü miktarda para aldığı da iddialar arasındaydı.

İşte o iddialar;

-Fenerbahçe maçında transfer sözü karşılığında oynamadı...

-Fenerbahçe maçı öncesi yüklü miktarda para aldı...

-Para dolu çanta taşıdığı görüntüler var..