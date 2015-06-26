T24 LogoT24 Logo
Magazin

Emma Watson’ın koruması Atatürk Havalimanı’nda şemsiyeyle gazetecilere saldırdı!

Emma Watson'ın üç günlük İstanbul tatili olaylı bitti

26 Haziran 2015 10:00

“Harry Potter” serisinin yıldızı Emma Watson’ın sakin İstanbul tatili olaylı bitti. Üç günlük tatilde gazetecilerden kaçmayı başaran genç yıldız, ülkesine dönerken havaalanında görüntülendi. Watson'ın görüntülenmesini engellemek için şemsiye kullanan koruması engel olamayınca şemsiye ile gazetecilere saldırdı.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle ünlenen Emma Watson, tatil için üç günlüğüne İstanbul’a geldi. Ünlü oyuncuya kısa tatilinde menajeri ve koruması Denise Morrone eşlik etti. 25 yaşındaki İngiliz oyuncu, Ayasofya Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı başta olmak üzere İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İstanbul gezisini kimseye duyurmadan yapan Stone’un dönüşü ise olaylı oldu. Taksim’de kaldığı otelden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan Stone, havaalanına özel bir araçla geldi.

Stone, kendisini bekleyen gazetecilere görüntü vermek istemeyince aracı, havaalanı çevresinde dört tur attı. Uçak saatinin yaklaşınca ünlü oyuncu mecburen aracından indi. Stone’un eski bir polis olan kadın koruması elindeki şemsiyeyle görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Koruma, görüntü alınmasına engel olamayınca şemsiyeyle gazetecilere vurdu. Bu sırada VIP kapısından havaalanına giriş yapan ünlü oyuncu, x-ray cihazını takılınca üzeri el dedektörüyle arandı. Bu duruma sinirlenip tepki gösteren oyuncu, fotoğrafını çeken basın mensuplarını da güvenlik görevlilerine şikayet etti. Pasaport işlemlerini tamamlayan oyuncu daha sonra beraberindekilerle British Airways’in tarifeli uçağıyla İngiltere’ye döndü.

ETİKETLER

emma watsonşemsiyesaldırdıgazetecileratatürk havalimanıkorumavurdugörüntülenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24