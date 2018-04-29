Emma Watson taciz karşıtı kampanyaya 1 milyon sterlin bağışladı

Harry Potter filmiyle ünlenen İngiliz aktris Emma Watson, iş yerinde cinsel tacize uğrayan kadınlarla dayanışmak için başlatılan yeni bir kampanyaya 1 milyon sterlin (yaklaşık 5,2 milyon Türk Lirası) bağışladı.

Aynı zamanda yaklaşık 200 İngiliz ve İrlandalı kadın sanatçı, bir açık mektup yayımlayarak, iş yerinde cinsel tacize ve ayrımcılığa son verilmesi çağrısı yaptı.

Guardian gazetesinde yayımlanan açık mektuba imza verenler arasında, Emma Thompson, Keira Knightley, Sienna Miller ve Emma Watson da bulunuyor.

Sanatçıların bu girişimi, ABD'de başlatılan Time's Up (Süre Doldu) insiyatifine destek niteliğinde.

Mektupta "Hareket, sadece bizim sektörümüzde bir değişiklikten daha büyük" dendi ve hareketin kadın ile erkekler arasındaki "güç eşitsizliğini konuşmak için bir fırsat" olduğu belirtildi.

Mektup şöyle devam ediyor:

"Çok yakın bir geçmişte, cinsel tacizin rahatsız edici bir şaka, genç kız ya da yetişkin kadın olmanın kaçınılmaz, uygunsuz bir parçası olduğu bir dünyada yaşıyorduk.

"Üzerine gitmeyi bırakın, tartışılamıyordu bile. 2018'de değişime hazır bir dünyaya uyanmış gibiyiz.

"Bu anı tamamen kucaklarsak, çığ gibi büyüyecek."

İmzacılar, İngiltere'de mağdurlara hukuki destek vermeyi amaçlayan ve yeni kurulan İngiltere Adalet ve Eşitlik Fonu'na da destek vereceklerini açıkladılar.

Fon, internet üzerinden yapılan bağışlarla oluşturuluyor.

Watson "Taciz ve kötü davranışın 'bir-iki gerçekten çok kötü erkek' tarafından yapıldığını söyleyerek görmezden gelmek kolay, ancak İngiltere'de istatistikler çok daha büyük ve yapısal bir sorun olduğuna işaret ediyor. Bu sorun sistematik; bireysel, bir kerelik olaylar değil" ifadelerini kullandı.

ABD'de sinema sektöründeki dünyaca ünlü kadın oyuncuların birbiri ardına, yönetmen Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yöneltmesinin ardından hayata geçirilen Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatif, öncelikle toplanacak yardımlarla, tarım ve endüstri sektöründe çalışan, bakıcılık ya da garsonluk yapan ve kendini savunmak için yeterli maddi kaynağı bulunmayan mağdurlara destek olmayı amaçlıyordu.

İmzacı sanatçılar aynı zamanda Pazar akşamı Londra'da gerçekleşecek Bafta Ödül Töreni'ne siyah giyerek katılacaklarını açıkladılar.

Mektupta Bafta Ödül Töreni'nin "Bir araya gelerek, hareketi uluslararası kılan bu şahane dayanışma ve sınırları aşan birliği kutlama zamanı" olduğu ifadeleri yer aldı.

Ödül töreninde pek çoğuna partnerleri yerine feminist aktivistler eşlik edecek.

Time's Up (Süre Doldu) kampanyasından sonra ABD'de sinema sektörünün yıldızları, konuya dikkat çekmek için kırmızı halıda siyah giyme çağrısı yapmışlardı.