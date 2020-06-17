Emma Watson dünyanın en büyük ikinci lüks giyim şirketinin yönetim kuruluna katıldı

Oyuncu Emma Watson Gucci, Balenciaga, Saint Laurent gibi lüks markaları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük ikinci lüks giyim devi Kering'in yönetim kuruluna katılıd.

Sürdürülebilir ve çevre dostu moda savunucusu olduğu bilinen Emma Watson özel hayatında da çevre dostu kıyafetler tercih ediyor. Emma Watson'ı yönetim kuruluna dahil eden Kering açıklamada insan hakları savunucusu ve Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi oyuncu için "Watson dünyanın en popüler oyuncularından ve iyi bilinen aktivistlerinden biri" ifadelerini kullandı.