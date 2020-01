Emma Watson '2014'ün En Feminist Ünlüsü' seçildi

Hollywood yıldızı Emma Watson, dünyanın en dikkat çeken ve başarılı çalışmalar yapan feministi seçildi.

Bu yıl Birleşmiş Milletler için yaptığı feminizm konuşması ve ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Emma Watson, önemli bir ödülün sahibi oldu.

Yakın zamanda Brown Üniversitesi’nden mezun olan İngiliz aktrist “2014’ün En Feminist Ünlüsü” ödülü verildi.

Ms. Foundation for Women adlı sivil toplum kuruluşunun internet sitesinde Cosmopolitan dergisiyle ortaklaşa yapılan oylama sonucunda, Emma Watson bu yılın en feminist ünlüsü seçildi.

İyi niyet elçisi

Harry Potter filmleriyle ünlenen ve daha sonra pek çok büyük yapımda rol alan Watson, bu yıl Birleşmiş Milletler’le beraber “He For She” adlı bir kampanya yapmıştı. Birleşmiş Milletler’in İyi Niyet Elçisi olarak seçilen Watson, genç kadınların güçlendirilmesini ve cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasını amaçlayan kampanyanın sözcülüğünü de üstlenmişti.

Birleşmiş Milletler’de feminizm hakkında yaptığı konuşma izlenme rekorları kırmış, hatta Watson’ın iyi niyet elçisi olarak seçildiğinin duyurulmasının ardından BM’nin internet sitesi çökmüştü.

En feministler listesi

En feministler listesinde yer alan diğer isimler arasında Orange is the New Black dizisinin yıldızı Laverne Cox, haber sunucusu Rachel Maddow, Beyoncé, Cher,Amy Poehler, Tina Fey, Meryl Streep, Mindy Kaling ve gazeteci Ann Curry de bulunuyor.