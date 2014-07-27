Emma Shapplin: Türk seyircisi saygılı ve sadık

Fransız soprano Emma Shapplin, Türk seyircileri için, "Türk seyircisi saygılı ve sadık. Bir konserimde yağmur yağarken bile kimse yerinden ayrılmadı" dedi.

Hürriyet'te Hakan Gence imzasıyla yayımlanan Emma Shapplin röportajı şöyle:

Seksi olmak benim için bir oyun

Fransız soprano Emma Shapplin yeni albümüyle tarzını baştan aşağı değiştirdi. Artık daha seksi ve karanlık... 2 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da vereceği konser öncesi konuştuk: “Türk seyircisi saygılı ve sadık.”

Asıl adınız Marie-Ange Chapelain... Emma ismi nasıl çıktı peki?

Emma isminin çift ‘MM’ ile güçlü olacağını düşündüğüm için bu ismi seçtim.

Polis bir babanın kızısınız... Polis disipliniyle mi büyüdünüz?

Hayır. Babam çok nazik ve koruyucu bir adam. Sıkı disiplin kuralları yerine bolca özgürlük olan bir evde büyüdüm.

Küçükken ‘Erkek Fatma’ymışsınız. Top peşinde koşan, ağaçlara tırmanan...

Aynen. Bunun sebebi belki iki erkek kardeşim olmasıydı. Aslında kendi içinde yaşayan bir çocuktum. Paris’ten hafta sonları şehir dışına çıkar doğayla baş başa deniz kıyısına giderdik. Orada çok fazla şeye ihtiyaç duymadan mutlu olmayı öğrendim.

Çiftçi falan da olmak istiyorsunuzdur?

Aynen öyle. Müzikle alakam yoktu.

14 yaşındayken tanıştığınız 70 yaşındaki müzik öğretmeni bütün hayatınızı değiştirmiş. Çiftçilikten solistliğe sizi taşıyacak ne yaptı?

Onu dinleyince ve yaptıklarını görünce çok etkilendim. Neler bildiğini ve nasıl böyle olduğunu, tecrübesinin altında yatanı öğrenmek istedim.

Türkiye’de birçok konser verdiniz. Türk müzik dinleyicisinde sizi en şaşırtan ne oldu?

Türk seyircisi saygılı ve sadık. Bir konserimde yağmur yağarken bile kimse yerinden ayrılmadı.

Türkiye konserinizde Sezen Aksu’yla ‘Beyaz Giyme Toz Olur’u söylediniz. O geceden aklınızda neler kaldı?

Sezen Aksu çok cömert, kalbi açık ve mizah duygusu yüksek harika bir kadın. Onunla sahne almak çok büyük bir zevkti. ‘Beyaz Giyme Toz Olur’ şarkısını ilk kez 2006’da Türkiye’deki menajerim Yelda Kelly istemişti. Şarkıyı çeşitli müzisyenlerin ağzından yolladı, ben kendi yorumumla ezberledim. İlk defa söylediğimde seyirci ayakta alkışladı.

Kendimi aynada izlemem

Sizi saf güzel olarak tanımlayanlarda çok seksi bulanlar da var. Siz aynada ne görüyorsunuz?

Kendimi aynada seyrederek çok vakit harcamıyorum. Ama baktığımda mizah dozu yüksek bir surat görüyorum.

Son klibinizde alışkın olduğumuz imajınızın dışında seksi bir kadın var. Bu değişimin sebebi ne?

‘Lovers’ klibimde de feminen bir karakterin elegan, sofistike ve mükemmel bir kadına dönüşmesini canlandırıyorum. Oradaki metamorfoz kibir ve baştan çıkarma üzerine kurulu.

Ağaçlarda zıplayıp hoplarken içinizdeki seksi kadını nasıl keşfettiniz?

Seksi olmak benim için bir tavır, davranış biçimi ve oyun.

Bundan sonra da kliplerde ve sahnede daha seksi bir kadın mı göreceğiz?

Sanırım evet.

Dünyayı dolaşıyorsunuz. Binlerce insana şarkı söylüyor üstüne para kazanıyorsunuz. Hayat size mi güzel?

Her zaman daha fazlasını isteyenler olabilir. Ben böyle mutluyum. Hayatıma istediğim şekilde yön verdim. Tabii her şey hep yolunda gitmedi ve çok kolay olmadı. Çıkış yollarımı bulabildim. Hayaller ve tutkularla doluyum. Keşfetmeyi ve yeni tecrübeleri seviyorum.

Yeni albümünü imzalayacak

Yeni albümüm ‘Dust of a Dandy’ bir önceki albümümün ikinci aşaması gibi. Güçlü, karanlık ve maskülen bir albüm oldu. Mesajları ve kızgınlıkları daha belli. 1 Ağustos Cuma Trump Alışveriş Merkezi’ndeki D&R’da saat 18.00’de yeni albümümü imzalayacağım.