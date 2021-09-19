Emlakta kapora dolandırıcılığına dikkat!

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, "Başka bir ilde konut kiralamak veya almak isteyen kişiler, o ilde yaşayan bir yakınlarından evin bulunduğu yere giderek, görüp incelemesini istesinler" dedi. Taflan, kapora dolandırıcılığına karşı da uyarıda bulundu.

TEMFED Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TİNEMOD) Başkanı Ayhan Taflan, vatandaşların, emlak portallarında konut ararken dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Taflan, Türkiye genelinde konut kiralarında ciddi artış olduğunu belirterek, artış oranlarının illerin bölgelerine göre değiştiğini söyledi.

Taflan, Covid-19'un dünyada bütün meslek gruplarını etkilendiğini dile getirerek, "Öğrencilerin kazandıkları illere gidememesi ve okulların kapalı olması nedeniyle inanılmaz derecede bir durağanlık yaşandı. İnşaat ve emlak sektörü olarak bu sıkıntıları Türkiye'de genel anlamda yaşadık. Temennimiz bu pandeminin bir an evvel bitmesi." diye konuştu.

Kapora dolandırıcılığına karşı 'dikkatli olun' uyarısı

Taflan, okullar ve üniversitelerin açılmasının yanı sıra tayin dönemi ile düğünler nedeniyle de konut arayanlarda hareketlilik yaşandığını ifade etti. "Kiralarda yaşanan fahiş artışla birlikte emlakçılık mesleğini gayriresmi olarak yapan emek hırsızları dediğimiz bu insanların sektöre el atması da tüketiciyi mağdur edebiliyor." diyen Taflan, "Bazı emlak portallarında, sosyal mecralarda ve sosyal medyada bir evin resmini çekip, görüntüleyip oralarda paylaşıyorlar ancak gerçeğiyle ile resim örtüşmüyor." uyarısında bulundu.

Kaparo dolandırıcılığını örnek vererek anlatan Taflan, şunları kaydetti: "Trabzon'da resmi olarak çalışan meslektaşlarımızda bu tür işlere pek rastlamıyoruz. Ancak örnek verecek olursak, gayrimenkul Trabzon'da ama tüketici İstanbul'da, o konutu almaya ya da kiralamaya kalktığı zaman sosyal medya üzerinden resimlere bakarak değerlendirme yapıyor.



Karşı tarafta o an için bir muhatap var. Telefonda görüştüğü kişi belli bir miktar kaparo adı altında hesap numarasına para talep ediyor. Vatandaş da telefonda inandığı kişiye gönderiyor. Bir müddet sonra aradığı numaraya ulaşılmıyor, hem kaparo adı altında yatırdığı para heba olup gidiyor hem de ortada ev yok." (AA)