Emlakçıdan kiracı adayına 'mülakat': Diğer adaylara göre nasıl öne çıkacaksınız?

Hürriyet yazarı Sefer Levent, büyükşehirlerdeki kiralık ev krizine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, İstanbul’da bir aileye "kiracılık mülakatı" yapıldığını ve "Diğer adaylara göre nasıl öne çıkacaksınız" şeklinde sorular sorulduğunu yazdı.

Sefer Levent, bugünkü yazısında Göztepe’de yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Kendi halinde sıradan, 15 yıllık bir binanın 4’üncü katı. 2+1 dairede sıra dışı bir gün yaşanıyor. Evi gezdiren emlakçının tabiri ile ‘kabul günü yaşanıyor.’ Allanan pullanan biraz parkeleri cilalanan biraz da duvarları boyanan konut yeni kiracısına kavuşacak. Evi aynı anda 3 talip birden geziyor. Evet yanlış okumadınız 3’ü bir arada. Dahası 15 dakika sonrası için bir 3’lü grup daha var sırada. Hatta onlardan sonra da bir 3’lü grup daha...

Evi gezen taliplerden biri de yeni işe giren bir genç. Annesiyle birlikte orada. Dairenin özelliklerini dinliyorlar. Ev aramaktan usanmış, sürekli yükselen kira bedellerinden bunalmış durumdalar. Bir an önce sonuç almak, kira işini gündemlerinden düşürmek istiyorlar. Emlakçı 2+1 evin gezilmesi bittiğinde kiracı adaylarını bire bir kabul edip küçük bir “mülakat” yapıyor.

Sıra, genç ve annesine geldiğinde soruyu patlatıyor: “Nasıl öne çıkacaksınız” Anne “anlamadım” diye cevap veriyor, şaşırarak… Emlakçı soruyu biraz daha açıyor: “Eve sizden başka 8 talip daha var. Kira bedeli 7500 lira olarak belirlendi. Diğerlerinden farklı ne özellik sunabiliriz. İşiniz, mal varlığınız vs.”

Evde oturacak genç yeni işe girdiğini artık maaşlı bir işi olduğu söylüyor. Emlakçı dudak bükünce annesi devreye giriyor. Aile soyadlarını vererek, “Ev almak isterdik ama aradığımız özelliklerde bu semte şu anda bir ev bulamadık. Mal varlığımız iyi, hatta dilerseniz…. Bankadaki portföy yöneticimin telefonunu referans olarak verebilirim. Oğluma kefil olacağım. 6 aylık da peşin kira da ödeyeceğim. Sanırım bunlar bizi öne çıkarabilir” diyor.

Emlakçı memnun bir şekilde not alıyor. Genç ve annesi beklemeye geçiyor, ev sahibinin değerlendirme süreci de devam ediyor.. Özetle… Bugünlerde kiralık ev arayacaksanız önce sıkı bir dosya hazırlayın. İşiniz zor!"