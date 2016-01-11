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Emlak zengini Emrah'tan 1 yaşındaki oğluna 2 milyonluk ev!

Emrah, oğlu için Belçika'nın Gent şehrinde villa satın aldı

11 Ocak 2016 10:13

Şarkıcı Emrah, 1. yaşına giren oğlu için Belçika'dan 2 milyon TL değerinde ev satın aldı.

Ünlü şarkıcı Emrah'ın bir yıl önce dünyaya gelen oğlu Elyasa'ya doğum günü hediyesi olarak 600 bin euro (1 milyon 980 bin TL) değerinde ev aldığı ortaya çıktı. Aile arasında düzenlenen bir partiyle oğlunun yeni yaşını kutlayan şarkıcı, Belçika'nın Gent şehrinde villa satın aldı.

Emlak yatırımlarıyla bilinen Emrah, eşi Sibel Kirer'in Belçika vatandaşı olmasından dolayı çifte vatandaş olan Elyasa bebek için yatırım yaptı.

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