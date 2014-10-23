Emlak zengini çift cinayetinde yeni iddia: Kardeşimin iki cesedi daha var

Bursa'nın İznik İlçesi'nde ortadan kaybolduktan 6 yıl sonra kemikleri evlerinin bahçesinde gömülü bulunan emlak zengini Emine (80) ve Ahmet Refik Öner (86) çiftinin cinayet şüphelisi oğulları Kenan Öner'in(56) 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Cinayetle ilgisi olmadığını, işkence altında ifadesinin alındığını iddia eden Kenan Öner kendisine kurulan komployu ortaya çıkartacağını söyledi. Abla Zeliha Bedel ise "Anne babamın yanı sıra iki cesedi daha var. Fransa'daki cinayetin yanı sıra kayıp olan karısını da öldürüp gömdü" iddiasında bulundu.

DHA’da yer alan habere göre, İznik'teki Beyler Mahallesi'nde oturan ve 6 yıl önce kaybolan Emine- Ahmet Refik Öner'in öldürülüp evlerinin bahçesine gömüldüğü, geçen 24 Nisan'da dosyanın yeniden açılması üzerine, İstanbul 'da gözaltına alınan oğulları Kenan Öner'in günlüklerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Çiftin İznik'teki evlerinin bahçesinde üçüncü kez yapılan kazıda, kafatasları ve bazı kemik parçaları bulundu. Çiftin oğulları Kenan Öner, gözaltına alındıktan sonra susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Öner, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde kemiklerin, cesetleri parçalanarak gömüldüğü ortaya çıkan Öner çiftine ait olduğu saptandı. İncelemede çiftin kafataslarında kurşun deliği bulundu.

Suçlamaları kabul etmedi

Anne ve babasını öldürmekten tutuklu yargılanan Kenan Öner hakkında 25 sayfadan oluşan iddianame hazırlanarak, 'kasten öldürme', 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu cezasına çarptırılmasını istedi. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kenan Öner, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmasına yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi.

İddianamedeki "Günlükteki notlarda anne babasını öldürüp, parçaladıktan sonra bidonlara koyarak, kemiklerin erimesi için tuz ruhu döktüğü, evinin bahçesinde iki gün kazı yaparak buraya gömdüğü, ayrıca notlar arasında cesetlerin gömülü olduğu yerin krokisinin bulunduğu" şeklindeki ifadeleri kabul etmeyen Kenan Öner, "Anne-babamı ben öldürmedim. Sözü edilen tarihlerde ben İstanbul'daydım. Olayın gerçekleşme şekli ile ilgili günlüklerden ve bu günlükleri benim yazdığımdan bahsediliyor. Kendime ait 70-80 civarında ajandam ve günlük olarak notlar tutuyorum. Cinayet olayını anlatan notları ve krokiyi görmek istiyorum. Farklı tarihlerdeki notlar birleştirilerek komplo kurulmuş olabilir. O ajandalar geldiğinde üzerime kurulan komployu ispatlayacağım" dedi.

Emin olunmazsa kardeşe iftira edilmez

Duruşmaya sanığın ablası Zeliha Bedel ise "Anne-babamı kardeşim öldürdü. Günlük notlarını saklayarak adaleti yanıltmaya çalışıyor. Anne babamın yanı sıra iki cesedi daha var. Fransa'daki cinayetin yanı sıra kayıp olan karısını da öldürüp gömdü" dedi.

Zeliha Bedel mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, "Bahsettiği günlükleri ben görmedim, montaj falan olmaz. Kenan son oyalamalarını yapıyor. Emin olunmazsa katiyen kardeşe iftira edilmez. 1986'dan beri biz onu takip ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kenan Öner'in söz ettiği günlüklerin yazılı olduğu ajandaların İznik Cumhuriyet Savcılığından incelenmesi için talep edilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 12 Kasım 2014 Çarşamba gününe ertelenmesine karar verdi.