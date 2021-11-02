Emlak vergisi ödemeleri başladı; kimler muaf tutuluyor?

Emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler 30 Kasım itibariyle sona erecek.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.

Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Vergiden muaf olanların bir ev ve bir yazlığı varsa ikisi için de ödeme yapılması gerekiyor.